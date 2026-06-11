Mit Kaufoption: Lustenau leiht Schweizer U21-Teamspieler aus

Aufsteiger Austria Lustenau hat sich mit dem Schweizer U21-Teamspieler Dion Kacuri verstärkt.

Der Mittelfeldspieler kommt leihweise für eine Saison vom FC Basel ins Ländle. Anschließend besitzen die Lustenauer eine Kaufoption.

Willkommen am Rhein, Dion Kacuri! 💚 Der Schweizer U21-Nationalspieler wechselt für die kommende Saison leihweise vom FC Basel zur Austria und wird das zentrale Mittelfeld verstärken. Im Anschluss besitzt Grün-Weiß eine Kaufoption. 📲 https://t.co/2sqn61K4J0 pic.twitter.com/5lIEufcgik — SC Austria Lustenau (@AustriaLustenau) June 11, 2026

„Ich war von den Gesprächen mit den Verantwortlichen der Austria von Beginn an überzeugt und freue mich jetzt sehr hier zu sein und diese neue Herausforderung in Lustenau anzunehmen. Der Verein ist sehr familiär und ich habe bereits viel über die besondere Atmosphäre und die Fans gehört. Ich habe große Ziele und kann es kaum erwarten, loszulegen“, sagte Kacuri über seinen Wechsel.

Der 1,90 Meter große Mittelfeldmann wurde bei den Grasshoppers Zürich ausgebildet und wechselte 2024 zum FC Basel. Für den 21-fachen Schweizer Meister absolvierte Kacuri in der abgelaufenen Saison sieben Partien in der Liga und stand auch international in zwei Begegnungen der UEFA Europa League auf dem Feld.

Sportchef Dieter Alge sagt zur Personalie: „Mit Dion konnten wir einen Spieler verpflichten, der zu den größten Talenten der Schweiz zählt. Er überzeugt durch seine hervorragende technische und taktische Ausbildung und kann mehrere Positionen bekleiden. Dank seiner Spielintelligenz und seiner körperlichen Präsenz wird er unserem Spiel zusätzliche Perspektiven und neue Möglichkeiten verleihen.“

Bild: Austria Lustenau