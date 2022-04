Mit Lieferando zum UEFA-Champions-League-Finale 2022 in Paris

Mit Lieferando kommst du zum Champions-League-Finale 2022 in Paris! Gewinne jetzt 3×2 Tickets für das Endspiel der Königsklasse inklusive Reise.

So kannst du am Gewinnspiel teilnehmen

Verwende den Hashtag „#Highlight“ und sage oder zeige uns mit einem Foto oder Video auf Twitter, Instagram, Facebook oder TikTok, wie dein Fußballabend zum #Highlight wird! Zur Verfügung gestellt von Lieferando in Zusammenarbeit mit Sky Sport Austria. Es gelten die AGB.

JET Kampagne-AGBs – UEFA Champions League Ticket Verlosung

Diese Bedingungen gelten für die Kampagne One To Remember („Kampagne„), die von Takeaway.com Central Core B.V. mit Sitz in Oosterdokstraat 80, 1011 DK Amsterdam, Niederlande („Just Eat Takeaway.com“ oder „JET„) organisiert wird.

Allgemein

1. Durch Ihre Teilnahme an der Kampagne erklären Sie, im Folgenden auch „Teilnehmer“ genannt, sich mit diesen Bedingungen einverstanden.

2. Die Kampagne beginnt am 12. April 2022 um 00:00 Uhr und endet am 27. April 2022 um 23:59 Uhr (der „Kampagnenzeitraum„).

3. Teilnehmer, die gegen diese Bedingungen verstoßen, werden von der Teilnahme an der Kampagne ausgeschlossen.

Die Kampagne

4. Die Kampagne ist registriert auf Lieferando („Plattform„) in Österreich.

5. Um an der Kampagne teilzunehmen, sollten die Teilnehmer während des Kampagnenzeitraums zeigen, wie sie ihren Fußballabend zu einem besonderen Ereignis machen, indem sie ein Bild und/oder ein Video von ihrem eigenen Social-Media-Konto mit dem Hashtag #Highlight (Facebook, Twitter, Instagram & Tiktok) teilen.

6. Die Teilnehmer, die ihren Spieleabend auf die originellste Weise zu einem besonderen Ereignis machen, gewinnen die Preise.

7. Die Teilnehmer können nur einmal an der Kampagne teilnehmen.

8. Für die Teilnahme an der Kampagne werden von JET keine Kommunikationskosten erhoben.

9. JET behält sich das Recht vor, die Kampagne jederzeit auszusetzen, zu widerrufen oder zu verlängern und kann dies nach eigenem Ermessen tun.

Teilnehmer

10. Um teilnehmen zu können, müssen Sie Ihren Wohnsitz in Österreich.

11. Von der Teilnahme an der Kampagne ausgeschlossen sind Mitarbeiter von JET oder von Unternehmen der JET-Gruppe oder von Dritten, die JET mit der Durchführung der Kampagne beauftragt, sowie deren unmittelbare Familienangehörige.

12. Für die Teilnahme an der Kampagne ist ein Mindestalter von 18 Jahren erforderlich.

13. JET kann Teilnehmer nach eigenem Ermessen und ohne Angabe von Gründen ablehnen oder ausschließen, ohne für Schäden des Teilnehmers zu haften.

Preise

14. Die vergebenen Preise sind:

i. 2×3 (Kat. 1) Non-Hospitality-Tickets für das UEFA-Champions-League-Finale in Paris am 28-05-2022, einschließlich Flügen im Wert von fünfhundert Euro (€ 500) und Unterkunft im Wert von eintausend Euro (€ 1.000).

15. Handelt es sich bei dem Preis um Eintrittskarten für das Endspiel der UEFA Champions League oder der Europa League im Jahr 2022 (die „Eintrittskarten„), gelten zusätzlich die folgenden Bedingungen:

a. JET übernimmt keine Verantwortung für Kosten, die mit einem Preis verbunden sind, der nicht ausdrücklich in diesem Preis enthalten ist, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Mahlzeiten, persönliche Ausgaben, Versicherungen und zusätzliche Reisekosten.

b. ein Gewinner der Tickets:

i. muss in der Lage sein, während der für den jeweiligen Veranstaltungstermin erforderlichen Zeiträume zu reisen;

ii. sind auch dafür verantwortlich, dass alle Reisearrangements, die sie im Zusammenhang mit den Tickets treffen, allen geltenden lokalen und nationalen Gesetzen, Vorschriften und Richtlinien entsprechen; und

iii. werden von unserem Ticketing-Partner (ATPI) kontaktiert, um weitere Einzelheiten (einschließlich der erforderlichen persönlichen Daten) und bestimmte Zusicherungen für die Inanspruchnahme der Tickets anzugeben.

c. Die Tickets und das Gästepaket unterliegen den Geschäftsbedingungen der Anbieter der im Preis enthaltenen Dienstleistungen. Zum Beispiel Anbieter von Hotels oder anderen Unterkünften, Veranstaltungsorganisatoren und Veranstaltungsregeln und -richtlinien, insbesondere die UEFA-Bedingungen für den Kartenverkauf und die Stadionrichtlinien, die Sie hier finden: https://support.tickets-uclfinal.uefa.com/hc/en-us und hier: https://support.tickets-uelfinal.uefa.com/hc/en-us

16. Die Preise können nicht gegen Bargeld, Kredite oder andere Waren oder Dienstleistungen eingetauscht werden. Im Falle einer Ablehnung des Preises und/oder wenn der Preis nicht angenommen werden kann, bleibt der Preis Eigentum von JET.

17. Die Eintrittskarten werden für vorher festgelegte Spiele vergeben; die Gewinner können sich das Spiel, das sie besuchen möchten, nicht aussuchen.

18. Den Gewinnern ist es strengstens untersagt, ihren Preis an eine andere Person zu verkaufen.

19. Mit der Teilnahme an der Kampagne erkennt der Teilnehmer an und erklärt sich damit einverstanden, dass die Anzahl der für die Kampagne verfügbaren Tickets von der Anzahl der von der UEFA an JET vergebenen Tickets abhängt. JET kann nach eigenem Ermessen die Anzahl der UEFA Champions League- oder UEFA Europa League-Tickets, die im Rahmen oder in Verbindung mit der Kampagne vergeben werden, einseitig ändern, wenn die UEFA beschließt, die Anzahl der zu vergebenden Tickets zu ändern. JET kann nicht für Verluste, Kosten oder Schäden haftbar gemacht werden, die sich aus einer solchen Änderung ergeben oder damit verbunden sind.

20. Die Preise sind persönlich und nicht übertragbar.

Eingaben

21. Mit der Teilnahme an der Kampagne bestätigen Sie, dass:

a. Bilder, Videos und andere Beiträge sind Originalwerke, sind nicht diffamierend und verletzen nicht die Rechte Dritter.

b. Es gibt keine widersprüchlichen Vereinbarungen, die die Verwendung dieser Bilder oder anderer Einsendungen einschränken.

c. Sie haben die Erlaubnis, Bilder von Dritten im Beitrag zu verwenden, und es wurde auf die Rechte für diese Verwendung verzichtet. Wenn das Bild eines Dritten eine Person unter 18 Jahren zeigt, muss die Zustimmung der Eltern oder des Vormunds vorliegen.

d. Auf Verlangen von JET müssen Sie alle erforderlichen Zustimmungen nachweisen, andernfalls riskieren Sie, von der Teilnahme an dem Gewinnspiel ausgeschlossen zu werden.

e. Sie gewähren JET eine unwiderrufliche, gebührenfreie, weltweite Lizenz für die gesamte Dauer des Urheberrechts, um die Bilder, Videos und anderen Beiträge zu nutzen, zu verändern, anzupassen oder Unterlizenzen an Dritte zu vergeben.

Auswahl und Bekanntgabe der Gewinner

22. Der Teilnehmer, der seinen Spieleabend am aufwendigsten gestaltet hat, gewinnt. Die Auswahl wird beurteilt von Lieferando. Die Beiträge werden in den folgenden Kategorien bewertet: (a) Begeisterung für das UEFA Champions League- oder UEFA Europa League-Finale, (b) Kreativität und (c) Ausführung des Fotos oder Videos. Die Beiträge mit den höchsten Punktzahlen in jeder Kategorie werden zu den Gewinnern erklärt.

23. Die Preisträger werden am 28. April 2022 für die UEFA Champions League ermittelt.

24. Innerhalb von 48 Stunden erhalten die Gewinner eine E-Mail mit weiteren Informationen und den nächsten Schritten, um ihren Preis zu erhalten.

25. Die Gewinner von Eintrittskarten für das Finale der UEFA Champions League oder das Finale der UEFA Europa League erhalten eine weitere E-Mail von unserem Ticketing-Partner (ATPI) mit der Aufforderung, bestimmte Zusicherungen abzugeben und die erforderlichen (persönlichen) Angaben zu übermitteln. Ab dem Erhalt dieser E-Mail haben die Gewinner 48 Stunden Zeit, um die geforderten Angaben zu machen.

26. Wenn ein Gewinner nicht innerhalb von 48 Stunden nach der Benachrichtigung gemäß Klausel 26 antwortet oder nicht alle geforderten Angaben und Zusicherungen liefert, verfällt der Preis und JET ist berechtigt, einen anderen Gewinner unter Bezugnahme auf Klausel 29 unten auszuwählen.

27. Für jeden Gewinner der UEFA-Champions-League-Final- oder UEFA-Europa-League-Final-Tickets werden mehrere Ersatzgewinner bestimmt, falls der Preis nicht vom Hauptgewinner gemäß den Klauseln 25 und 26 abgeholt wird.

28. Die Gewinner der Kampagne garantieren, dass die JET und dem Ticketing-Partner zur Verfügung gestellten persönlichen Daten korrekt, wahrheitsgemäß und vollständig sind.

Datenschutz

29. Die Datenschutzerklärung von JET (Datenschutzerklärung) und die Allgemeine Datenschutzverordnung gelten für die personenbezogenen Daten, die von den Teilnehmern im Zusammenhang mit dieser Kampagne weitergegeben werden.

30. Die persönlichen Daten, die der Teilnehmer JET im Zusammenhang mit der Kampagne zur Verfügung stellt, werden verwendet, um den Teilnehmer über die Kampagne zu informieren und um ihn zu benachrichtigen, wenn er einen Preis gewonnen hat. Zu diesen Zwecken können die personenbezogenen Daten auch an unseren Ticketing-Partner (ATPI) übermittelt werden. Diese Daten werden am Ende des Aktionszeitraums gelöscht.

Haftung

31. Sie erkennen an, dass die Teilnahme an der Kampagne auf Ihr eigenes Risiko erfolgt.

32. JET übernimmt keine Verantwortung für Schäden, Verluste, Verbindlichkeiten, Verletzungen oder Enttäuschungen, die einem Teilnehmer oder seiner/ihrer Begleitperson durch die Teilnahme an der Kampagne oder im Zusammenhang mit einem Preis entstehen oder entstehen. Sobald die Tickets als Preise im Rahmen dieser Kampagnenbedingungen vergeben wurden, kann JET unter keinen Umständen für Verluste, Kosten oder Schäden haftbar gemacht werden, die sich aus der Verschiebung, der Absage, dem Abbruch, der Änderung des Austragungsortes, der Verringerung der Stadionkapazität oder der Austragung eines Spiels der UEFA Champions League oder der UEFA Europa League hinter verschlossenen Türen oder der Unmöglichkeit, ein solches Spiel zu besuchen, ergeben oder damit zusammenhängen.

33. JET geht bei der Organisation der Kampagne mit großer Sorgfalt vor. Dennoch kann die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Informationen zur Kampagne unvollständig oder falsch sind. Ungenauigkeiten, Rechtschreibfehler oder vergleichbare Fehler auf der Website der Kampagne oder anderen von JET veröffentlichten Materialien zur Kampagne, gleich welcher Art, können JET nicht vorgeworfen werden und führen zu keinerlei Verpflichtungen für JET.

34. Nichts in diesen Kampagnenbedingungen schließt die Haftung von JET für Tod oder Körperverletzung aufgrund von Fahrlässigkeit oder für Betrug oder arglistige Täuschung aus.

35. JET und von JET beauftragte Dritte haften nicht für Ausfälle von Netzwerken, Hardware oder Software von Social-Media-Kanälen, die zu Verzögerungen oder Verlusten von Daten führen.

Betrug

36. JET behält sich das Recht vor, die Teilnahme an der Kampagne auf etwaige betrügerische Aktivitäten zu untersuchen und Maßnahmen zu ergreifen, um diese zu beenden. Diese Maßnahmen können beinhalten, dass JET nach eigenem Ermessen eine berechtigte Bestellung storniert. Kampagneneinträge, die durch betrügerische Aktivitäten oder Aktivitäten, die gegen diese Bedingungen verstoßen, erworben wurden, sind null und nichtig.

Andere

37. Diese Kampagnenbedingungen können unter https://www.skysportaustria.at/mit-lieferando-zum-uefa-champions-league-finale-2022-in-paris/ eingesehen und heruntergeladen werden.

38. Diese Kampagnenbedingungen werden von JET während der Laufzeit der Kampagne nicht geändert.

39. Obwohl die Werbeaktion auf Facebook, Tiktok, Instagram und Twitter präsentiert oder beworben werden kann, wird die Werbeaktion von JET durchgeführt und in keiner Weise von Facebook, Tiktok, Instagram und Twitter gesponsert, unterstützt oder verwaltet, und Sie erklären sich damit einverstanden, dass Facebook, Tiktok, Instagram und Twitter in keiner Weise haftbar sind. Durch die Teilnahme an der Aktion stellen Sie Ihre Daten JET und nicht Facebook, Tiktok, Instagram und Twitter zur Verfügung.

40. Für diese Bedingungen gilt das niederländische Recht. Alle Streitigkeiten, die sich aus dieser Kampagne oder diesen Bedingungen ergeben, werden dem zuständigen Gericht in Amsterdam vorgelegt.

41. Jegliche Glücksspielsteuer, die in Bezug auf diese Kampagne fällig wird, und/oder jegliche Quellensteuer, die von einem Gewinn einbehalten werden muss, geht auf das Konto von JET.

42. Alle Steuern (außer Glücksspielsteuern), die im Zusammenhang mit dieser Kampagne anfallen, gehen zu Lasten des Gewinners.

43. Die Gewinner sollten ihre eigenen (Steuer-)Berater bezüglich der lokalen steuerlichen und rechtlichen Folgen des Gewinns eines Preises konsultieren, da die gewonnenen Preise möglicherweise bei den lokalen (Steuer-)Behörden angemeldet werden müssen.

44. Für Kundendienstanfragen im Zusammenhang mit der Kampagne wenden Sie sich bitte an den JET-Kundendienst. Kontaktinformationen: https://www.lieferando.at/kundenservice