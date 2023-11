Mit Milan – BVB & City – Leipzig: Die Champions League heute live bei Sky Sport Austria

AC Milan – Borussia Dortmund am Dienstag ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Alle Begegnungen des vierten Spieltags wie PSG – Newcastle am Dienstag als Einzeloption oder in der Original Sky Konferenz

Alle 138 Spiele der europäischen Königsklasse inklusive der Gruppenphase und K.o.-Phase, Playoff-Begegnungen und UEFA Super Cup live bei Sky

Die ersten sechs Achtelfinal-Ticktes sind vergeben, wer kann am vorletzten Spieltag der UEFA Champions League Gruppenphase für klare Verhältnisse sorgen? Sky Seher:innen erleben auch am fünften Spieltag alle Spiele der Königsklasse live bei Sky Sport Austria als Einzelspiele sowie zusätzlich in der Original Sky Konferenz. Fans werden bei Sky Sport Austria sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch bereits ab 18:00 Uhr mit einer ausführlichen Vorberichterstattung auf die Königsklasse des Fußballs eingestimmt.



AC Milan – BVB und PSG – Newcastle am Dienstag live bei Sky Sport Austria

Die Gruppe F wurde von Beginn als an „Hammer-Gruppe“ bezeichnet und erfüllte bislang die Erwartungen. Am Dienstag empfängt der AC Milan den BVB mit Marcel Sabitzer. Die Borussia geht als Tabellenführer in die Begegnung und will das europäische Überwintern fixieren. Ob dies gelingt, wird ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 übertragen. Sky Seher:innen können auch die beiden anderen Gruppenteilnehmer verfolgen, wenn Paris Saint-Germain auf Newcastle United trifft. Im Hinspiel konnten die Magpies mit 4:1 überzeugen, gelingt nun erneut der Sieg? Die Antwort gibt es ab 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3.

Die UEFA Champions League am Dienstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Lazio Rom – Celtic Glasgow ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Shakhtar Donezk – Royal Antwerpen ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4



AC Milan – Borussia Dortmund ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Paris Saint-Germain – Newcastle United um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Manchester City – RB Leipzig um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Feyenoord Rotterdam – Atletico Madrid um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

FC Barcelona – FC Porto um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 6

Young Boys Bern – Roter Stern Belgrad um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 7

