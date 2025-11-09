Mit Mühe: Rapid holt Punkt gegen WSG Tirol

Rapid kriselt sich weiter durch die Saison. Drei Tage nach der 0:1-Heimniederlage in der Conference League gegen Craiova mussten sich die Hütteldorfer am Sonntag auswärts gegen WSG Tirol mit einem 1:1 begnügen. Nikolai Baden Frederiksen brachte die Gastgeber in Führung (9.), ehe der eingewechselte Ercan Kara den Wienern mit seinem Tor zum 1:1 (73.) eine Blamage ersparte.

Die Partie begann für Rapid denkbar schlecht. Baden Frederiksen konnte sich den Ball knapp außerhalb des Sechzehners zurechtlegen, seinen haltbaren Schuss ließ Goalie Paul Gartler passieren. Immerhin zeigte sich der Nachfolger von Niklas Hedl als Einsertormann danach bei drei guten WSG-Chancen aufmerksam. Gartler entschärfte gemeinsam mit Matthias Seidl auf Raten eine Corner-Direktabnahme von Valentino Müller (23.), wehrte einen Weitschuss von Matthäus Taferner ab (24.) und war auch bei einem Kopfball von Thomas Sabitzer auf dem Posten (25.).

Rapid schwächelt – WSG nützt Chancen nicht

Rapid lieferte vor der Pause eine phasenweise desolate Leistung ab, den Gästen gelang vor dem Seitenwechsel kein einziger Torschuss. Das sollte sich bald nach Wiederanpfiff ändern: Jannes Horn hatte auf der linken Seite Platz, seine Hereingabe konnte Janis Antiste vom Fünfer nicht am Wattener Keeper Adam Stejskal vorbei im Tor unterbringen (47.).

In der 68. Minute jubelten die WSG-Profis über das vermeintliche 2:0 durch Benjamin Böckle, allerdings wurde der Treffer durch den VAR aberkannt, weil Johannes Naschberger in der Entstehung im Abseits gestanden war. Rapid blieb dadurch im Spiel und schaffte fünf Minuten später den Ausgleich. Kara, in der 61. Minute auf den Platz gekommen, konnte von der Tiroler Defensive nicht gestoppt werden und versenkte den Ball aus knapp 20 Metern. Wenig später wurde ein Versuch von Antiste aus kurzer Distanz abgeblockt (77.), die Topchance auf den „Lucky Punch“ hatte aber WSG-Joker Ademola Ola-Adebomi – sein Schuss flog in der 92. Minute an die Stange, nur eine Minute später verpasst der ebenfalls eingewechselte Tobias Anselm den Siegestreffer für die Wattener.

Die Tore im VIDEO:

1:0 – Nikolai Baden Frederiksen (8.)

1:1 – Ercan Kara (73.)

Bild: GEPA