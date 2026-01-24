Mit neuer Rückennummer: Austria verlängert vorzeitig mit Saljic

Die Wiener Austria und Sanel Saljic haben sich darauf geeinigt, den ursprünglich bis Sommer 2028 laufenden Vertrag vorzeitig bis 2030 zu verlängern!

Das 20-jährige Eigengewächs wird ab der kommenden Saison mit der Rückennummer 10 auflaufen. Das geben die Wiener am Samstagvormittag bekannt.

„Mein Zuhause im Fußball“

„Die Vertragsverlängerung bedeutet mir extrem viel, weil Austria Wien mein Zuhause im Fußball ist. Ich bin hier durch die Akademie gegangen und habe immer davon geträumt, einmal für die Profis aufzulaufen – jetzt diesen Weg weitergehen zu dürfen, ist etwas Besonderes. Ich bin dankbar für das Vertrauen des Klubs und freue mich riesig auf die nächsten Schritte. Meine Ziele sind klar: Ich will mich weiterhin verbessern, der Mannschaft mit Leistung und Einsatz helfen und mit der Austria erfolgreich sein. Ich möchte noch mehr Verantwortung übernehmen, konstant auf hohem Niveau spielen und als Mannschaft um die oberen Plätze mitspielen“, so Saljic.

Im Oktober des vergangenen Jahres zog sich Saljic einen Syndesmosebandriss zu und stand in der Folge nicht zur Verfügung. Mittlerweile steht er wieder im Training der Veilchen. Aktuell absolviert der 20-Jährige auch den Grundwehrdienst beim Bundesheer.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

(Red./FK Austria Wien) / Bild: GEPA