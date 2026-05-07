Mit nur 30 Jahren: BVB-Star Süle gibt Karriereende bekannt

Schon länger war klar, dass Niklas Süle bei Borussia Dortmund keinen neuen Vertrag erhalten wird. Nun steht fest, dass der 30-Jährige seine Fußballschuhe komplett an den Nagel hängen wird! Er verkündete seine Entscheidung im Vodcast „SPIELMACHER – Fußball von allen Seiten mit 360 Media“.

Ein letztes Mal Flutlicht-Freitag auf Sky Sport für Niklas Süle! Ein letztes Mal Gänsehaut vor der Südtribüne! Die Partie am Freitagabend zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt(ab 19:30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Bundesliga) bietet die perfekte Kulisse für Süles Abschiedstournee, falls er rechtzeitig fit wird. Es wäre sein 300. Bundesligaspiel. Am Ende werden es maximal 301, denn Süle bestätigte im Vodcast „SPIELMACHER – Fußball von allen Seiten mit 360 Media“ seinen Abschied von der aktiven Fußballbühne.

Süle hofft auf Einsatz vor den BVB-Fans

„Ich möchte bekanntgeben, dass ich meine Karriere im Sommer beenden werde“, sagte Süle und erklärte zudem warum er das Gespräch suchte: „Ich möchte in erster Linie, dass meine Kinder ein Stück weit verstehen, warum der Papa, das, was er eigentlich geliebt hat, mit 30 Jahren beendet, obwohl er noch hätte spielen können.“

Süle hofft auf einen Abschied vor den eigenen Fans: „Im allercoolsten Fall kriege ich noch mal zehn Sekunden oder eine Minute oder wenn Niko Kovac möchte auch fünf, das kriege ich hin. Hauptsache, ich komme rein, mache mein 300. Bundesligaspiel vor 80.000 Zuschauern, vor meinen Liebsten“, so der Innenverteidiger im Gespräch mit Sky Sport Moderator Sebastian Hellmann.

Süle – 49-maliger Nationalspieler, zweimaliger WM-Teilnehmer – zählte in diesem Jahr nicht mehr zum Dortmunder Stammpersonal. Seine bisherige Saison ist von zahlreichen Verletzungen geprägt.

Fünf Meistertitel, zwei DFB-Pokalsiege, ein Gewinn der Königsklasse

Mit 17 Jahren gab Süle sein Bundesliga-Debüt. Damals im Trikot der TSG Hoffenheim. Das war am 11. Mai 2013 – fast auf den Tag genau 13 Jahre später gibt er nun das Ende seiner langen Profikarriere bekannt.

Dazwischen liegen 116 weitere Spiele für Hoffenheim, fünf Jahre beim FC Bayern und schließlich der Wechsel zu Borussia Dortmund. Während seiner Zeit in München häufte Süle zahlreiche Titel an. Unter anderem sammelte er fünf Meistertitel, zwei DFB-Pokal-Siege sowie den Champions-League-Sieg 2020. Der Innenverteidiger wechselte 2022 vom FC Bayern zu Borussia Dortmund. Sein Vertrag läuft zum Ende der Saison aus. Nach vier Jahren und über 100 Pflichtspielen für den BVB verabschiedet sich Süle vom aktiven Fußball.

(skysport.de)/Beitragsbild: Imago