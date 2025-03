Mit Pöltl: Toronto bezwingt Philadelphia

Die Toronto Raptors haben am Mittwoch (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) mit einem 118:105 gegen die Philadelphia 76ers den fünften Sieg in den vergangenen sechs Spielen gefeiert. Jakob Pöltl, dem in zwei der jüngsten drei Partien seines Teams eine Pause verordnet worden war, kam dabei 17:03 Minuten zum Einsatz. Der 29-jährige Wiener bilanzierte mit neun Punkten, fünf Rebounds und je zwei Assists, Steals sowie Blocks.

Pöltl war als einziger Spieler aus der üblichen Startformation der Kanadier aufgeboten. Die anderen fehlten verletzt (Scottie Barnes, Gradey Dick), aus persönlichen Gründen (RJ Barrett) bzw. aufgrund einer Pause (Immanuel Quickley). Mit 28 Punkten war neuerlich A.J. Lawson der Topscorer der Raptors, die mit dem Sieg die 76ers in der Tabelle überholt haben. Am Freitag gastiert Toronto im ersten von vier Auswärtsspielen hintereinander im Westen der USA bei Utah Jazz. Das Team aus Salt Lake City verlor am Mittwoch bei den Memphis Grizzlies 115:122.

Oklahoma City Thunder gewann auswärts das Spitzenduell mit den Boston Celtics 118:112. Der Leader der Western Conference wurde dabei von Shai Gilgeous-Alexander mit 34 Punkten angeführt. Erfolgreichster Scorer aufseiten des Titelverteidigers aus Massachusetts war Jayson Tatum mit 33 Zählern. Die Denver Nuggets musten trotz 34 Punkten von Nikola Jokic eine 95:115-Heimpleite gegen die Minnesota Timberwolves einstecken. Anthony Edwards, der 29 Zähler verbuchte, und seine Kollegen feierten den sechsten Sieg hintereinander.

(APA)/Beitragsbild: Imago