Mit Rapid, Austria und WAC: Der Bundesliga-Sonntag heute live auf Sky

Am Sonntag die Spiele TSV Hartberg – SK Rapid, Austria Wien – SCR Altach und WSG Tirol – WAC live & exklusiv auf Sky Sport Austria

Sky- Experten am Sonntag ist Marc Janko

Alle Spiele mit Sky Stream ansehen!

Am Sonntag begrüßt der TSV Hartberg den SK Rapid in der Südstadt. Die Hütteldorfer wollen nach dem Erfolg gegen den WAC in der Liga weiter ohne Niederlage bleiben. Doch auch die Hartberger haben nach dem Sieg gegen die Austria Selbstvertrauen getankt und wollen Rapids Lauf beenden. Dieses Spiel ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zur selben Zeit empfängt die Wiener Austria den SCR Altach. Für das Team von Stephan Helm verlief der Saisonstart bislang enttäuschend – gegen Altach soll die Trendwende gelingen.

Die formstarken Vorarlberger, die noch ungeschlagen sind, wollen das allerdings verhindern. Ob der erste Saisonsieg gelingt oder Altach weiterhin ohne Niederlage bleibt, können Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 verfolgen.

Im dritten Sonntagsspiel trifft die WSG Tirol auf den WAC. Auch das Team von Philipp Semlic ist in der Liga noch unbesiegt und will diese Serie gegen Didi Kühbauer und seine Mannschaft fortsetzen. Die Lavanttaler mussten bereits zwei Niederlagen hinnehmen – zuletzt gegen Rapid – und wollen gegen die Tiroler wieder voll anschreiben. Dieses Match ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen.

Ab 16:30 Uhr starten Moderatorin Constanze Weiss und Sky Experte Marc Janko mit der Vorberichterstattung zum Bundesliga-Sonntag live auf Sky Sport Austria 1. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds. Außerdem können Fans die Sonntags-Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Sonntag, 31. August 2025

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

TSV Egger Glas Hartberg – SK Rapid live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FK Austria Wien – SCR Altach live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

WSG Tirol – RZ Pellets WAC live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Marc Janko

Bild: GEPA