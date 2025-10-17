Mit Rapid vs. LASK und Kühbauer: Die 10. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky Sport Austria

SK Rapid gegen den LASK am Sonntag ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Ebenfalls am Sonntag die Duelle Blau-Weiß Linz – Sturm Graz und Red Bull Salzburg – SCR Altach

Am morgigen Samstag die Spiele WSG Tirol – Austria Wien, WAC – SV Ried und GAK – TSV Hartberg

Die Sky Experten am Wochenende: Marc Janko am Samstag sowie am Sonntag Hans Krankl aus Hütteldorf und Thomas Silberberger aus dem Studio

Die ADMIRAL Bundesliga meldet sich aus der Länderspielpause zurück! Am Sonntag empfängt der SK Rapid auf der Jagd nach der verlorenen Tabellenführung den LASK. Zuvor trifft der zweite Stahlstadtklub auf den neuen Tabellenführer, den SK Sturm. Mit Sky verpassen Fans kein Spiel ihres Lieblingsklubs und sind von der ersten bis zur letzten Minute hautnah dabei.

SK Rapid gegen den LASK am Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Durch die Niederlage gegen Salzburg am vergangenen Spieltag musste der SK Rapid die Tabellenführung abgeben und steht aktuell auf dem dritten Tabellenplatz. Gegen den LASK, der derzeit den vorletzten Platz in der Tabelle belegt, wollen die Hütteldorfer die Rückkehr auf die Tabellenspitze einläuten. Die Linzer sind mit Trainer-Rückkehrer Didi Kühbauer auf der Jagd nach einem vollen Erfolg, um sich weiter vom Tabellenende abzusetzen. Ob ihnen das gelingt oder die Wiener triumphieren, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Zuvor reist Meister Sturm nach Oberösterreich zu Blau-Weiß Linz. Nach dem letzten Spieltag stehen die Grazer an der Tabellenspitze und möchten diesen Platz mit einem Sieg verteidigen. Die Linzer konnten in der vergangenen Runde Austria Wien bezwingen und wollen den Schwung mitnehmen, um auch gegen den Meister zu punkten. Fans sehen das Match live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Im dritten Sonntagsspiel empfängt Red Bull Salzburg den SCR Altach. Die Bullen stehen aktuell punktgleich mit dem WAC und Rapid auf dem vierten Tabellenplatz. Die letzte Niederlage der Salzburger gegen die Vorarlberger liegt bereits über fünf Jahre zurück – gelingt dem Team von Fabio Ingolitsch eine Überraschung? Diese Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen.

Ab 14:00 Uhr stimmen Moderator Michael Ganhör und Sky Experte Thomas Silberberger die Zuschauer:innen auf einen spannenden Spieltag ein. Sky Experte Hans Krankl bringt seine Expertise aus dem Stadion in Hütteldorf ein. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds, die Vorberichterstattung für das Duell zwischen Rapid und dem LASK startet um 16:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1. Außerdem können Fans die beiden frühen Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Der Bundesliga-Samstag mit Sky Experte Marc Janko live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am morgigen Samstag empfängt die WSG Tirol Austria Wien. Die Veilchen mussten sich in der vergangenen Runde gegen Blau-Weiß Linz geschlagen geben, wollen in Tirol aber direkt wieder eine Siegesserie starten. Das Team von Philipp Semlic wartet hingegen seit dem zweiten Spieltag auf einen vollen Erfolg. Ob die Tiroler gegen die Wiener feiern können, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zur selben Zeit trifft der WAC auf Aufsteiger Ried. Die Lavanttaler müssen sich nach dem Abgang von Trainer Didi Kühbauer neu sortieren, wollen aber dennoch den zweiten Tabellenplatz verteidigen. Diese Partie gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Im dritten Samstagsspiel begrüßt der GAK die Hartberger. Das Tabellenschlusslicht aus Graz braucht dringend Punkte, um den Anschluss an die restlichen Teams nicht zu verlieren. Gelingt Ferdinand Feldhofer und seinem Team der erste Saisonsieg gegen die Mannschaft von Manfred Schmid? Dieses Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen.

Ab 16:30 Uhr starten Moderator Marko Stankovic und Sky Experte Marc Janko mit der Vorberichterstattung zum Bundesliga-Samstag live auf Sky Sport Austria 1. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds. Außerdem können Fans die Samstags-Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Die 10. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 18. Oktober 2025

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

WSG Tirol – FK Austria Wien live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

RZ Pellets WAC – SV Oberbank Ried live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Grazer AK 1902 – TSV Egger Glas Hartberg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Marko Stankovic

Sky Experte: Marc Janko

Sonntag, 19. Oktober 2025

14:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

14:20 Uhr

FC Blau-Weiß Linz – SK Puntigamer Sturm Graz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Red Bull Salzburg – SCR Altach live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

16:30 Uhr

SK Rapid – LASK live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte (Stadion): Hans Krankl

Sky Experte (Studio): Thomas Silberberger

