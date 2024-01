Mit RB20 zum nächsten Triumph? Red Bull gibt Launch-Termin bekannt

Mercedes: Am 14. Februar präsentiert das deutsche Werksteam in Silverstone sein Auto für die neue Saison in der Formel 1. Dann soll der W15 Lewis Hamilton und George Russell wieder zu alter Stärke führen.

Alpine: Der neue A524 von Pierre Gasly und Esteban Ocon wird am 7. Februar vorgestellt. An diesem Tag zeigt das Team des Renault-Konzerns auch den neuen WEC-Boliden für die kommende Saison der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC), bei der unter anderem Mick Schumacher für Alpine hinter dem Steuer sitzen wird.

Aston Martin: Der neue AMR24 von Fernando Alonso und Lance Stroll wird am 12. Februar in Silverstone vorgestellt.

Ferrari: Der Name des neuen Ferrari ist noch nicht bekannt. Das Auto von Charles Leclerc und Carlos Sainz wird am 13. Februar in Maranello vorgestellt.

Williams: Der neue FW46 von Alex Albon und Logan Sargeant wird am 5. Februar in New York vorgestellt.

Buckle up, it’s almost time 🕐💨 You don’t want to miss this one. 5.2.24 pic.twitter.com/JGyG7KYjZF — Stake F1 Team (@stakef1team) December 22, 2023

Sauber: Der neue C44 von Valtteri Bottas und Guanyu Zhou wird am 5. Februar in London vorgestellt. Das Team wird nach der Trennung von Sponsor Alfa Romeo 2024 und 2025 unter dem offiziellen Teamnamen Stake F1 Team Kick Sauber antreten.

McLaren: Der Name des neuen McLaren ist noch nicht bekannt. Noch ist ebenfalls nicht bekannt, wo und wann das neue Auto von Lando Norris und Oscar Piastri vorgestellt wird.

AlphaTauri: Der Name des neuen Boliden ist noch nicht bekannt, auch der neue Teamname noch nicht. Noch ist ebenfalls nicht bekannt, wo und wann das neue Auto von Yuki Tsunoda und Daniel Ricciardo vorgestellt wird.

Haas: Noch ist nicht bekannt, wo und wann der neue VF-24 von Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen vorgestellt wird.

Alle Präsentationstermine für die F1-Autos 2024 im Überblick

5. Februar: Sauber – London

5. Februar: Williams – New York

7. Februar: Alpine – Ort nicht bekannt

12. Februar: Aston Martin – Silverstone

13. Februar: Ferrari – Maranello

14. Februar: Mercedes – Silverstone

15. Februar: Red Bull – Ort nicht bekannt

McLaren: noch offen

AlphaTauri: noch offen

Haas: noch offen

(skysport.de) / Bild: Imago