Mit Salzburg gegen Brest: Der 2. Spieltag der Champions League live bei Sky

Salzburg gegen Stade Brest am Dienstag ab 18:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Zudem am Dienstag unter anderem Arsenal – Paris Saint-Germain, Dortmund – Celtic und Leverkusen – AC Milan live bei Sky

Am Mittwoch die Bayern zu Gast bei Aston Villa ab 20:00 Uhr live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Darüber hinaus die Spitzenklubs Real Madrid, FC Liverpool, Atletico Madrid und viele mehr am Mittwoch nur bei Sky

Die UEFA Champions League am Dienstag mit den Sky Experten Marc Janko & Peter Stöger und die UEFA Champions League am Mittwoch mit Star-Gast Sasa Kalajdzic und Sky Experte Didi Hamann

Analyse-Experte Marko Stankovic liefert an beiden Spieltagen fundierte Einblicke in die Partien der Spitzenteams

Sky Sport Austria zeigt 17 der 18 Spiele live und exklusiv – einzeln und in der Original Sky Konferenz

Streame die UEFA Champions League mit dem Sky X-Traumpass

In der kommenden Woche dürfen sich Fans in der UEFA Champions League wieder auf Duelle der besten Teams Europas freuen. Nach einem torreichen Auftakt in die neue Ligaphase versprechen die prominent besetzten Duelle auch am zweiten Spieltag jede Menge Tore.

Das Heimspiel der Salzburger gegen Stade Brest am Dienstag exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Dienstag trifft der FC Salzburg auf das französische Überraschungsteam Stade Brest. Nach Sturm Graz zum Auftakt ist es das bereits zweite Aufeinandertreffen zwischen einem österreichischen Klub und den Franzosen. Ob den Salzburgern die österreichische Revanche für die Niederlage der Grazer gelingt oder Brest erneut für rot-weiß-rote Ernüchterung sorgt, sehen Sky Seher:innen ab 18:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Anschließend kommt es am Dienstagabend zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Arsenal und Paris Saint-Germain. Der französische Meister konnte am ersten Spieltag dank eines Last-Minute-Treffers denkbar knapp mit 1:0 gewinnen, während Arsenal zum Auftakt gegen Atalanta Bergamo nicht über ein 0:0 hinauskam. Ob die Gunners ihre ersten drei Punkte in der neuen Ligaphase einfahren können, ist ab 20:50 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Parallel trifft Borussia Dortmund auf Celtic Glasgow. Nach seinem siegreichen Champions-League-Debüt als Cheftrainer wartet auf Nuri Sahin und sein Team nun der schottische Meister. Wer sich im Duell der Traditionsklubs durchsetzen kann, ist ab 20:50 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

In den weiteren Spielen am Dienstag sehen Sky Kund:innen ab 18:00 Uhr die Partie VfB Stuttgart – Sparta Prag, sowie ab 20:50 Uhr Bayer 04 Leverkusen – AC Milan, Slovan Bratislava – Manchester City, FC Barcelona – Young Boys Bern, Inter Mailand – Roter Stern Belgrad und PSV Eindhoven – Sporting Lissabon. Sky Seher:innen können sich zudem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Sky Anchor Martin Konrad begrüßt die Zuseher:innen am Dienstag gemeinsam mit den Sky Experten Marc Janko & Peter Stöger. Als Analyse-Experte ist Marko Stankovic im Einsatz.

Die UEFA Champions League mit Star-Gast Sasa Kalajdzic am Mittwoch live bei Sky Sport Austria

Am Mittwochabend ist Bayern München bei Aston Villa zu Gast. Mit einem furiosen 9:2-Heimsieg gegen Dinamo Zagreb untermauerte die Mannschaft von Vincent Kompany ihre Rolle als Titelkandidat, doch auch Aston Villa konnte zum Auftakt einen ungefährdeten 3:0-Sieg einfahren. Können die Bayern erneut für ein Torfestival sorgen oder wird Aston Villa zum Stolperstein? Die Antwort sehen Sky Zuseher:innen ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

An der Anfield Road empfängt Liverpool zeitgleich den FC Bologna. Die Italiener mit ÖFB-Legionär Stefan Posch wollen gegen den Champions-League-Sieger von 2019 überraschen und mit drei Punkten die Heimreise antreten. Ob dies gelingt, ist ab 20:50 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 5 zu sehen.

Zudem trifft RB Leipzig am Mittwoch auf Juventus Turin. Durch einen Last-Minute-Treffer unterlagen die Deutschen Atletico Madrid knapp mit 1:2. Gegen Turin sollen nun die ersten Punkte in dieser Champions-League-Saison auf das Konto Rose-Elf wandern. Dieses Duell ist ab 20:50 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

In den weiteren Spielen am Mittwoch zeigt Sky ab 18:30 Uhr Shakhtar Donezk – Atalanta Bergamo und FC Girona – Feyenoord Rotterdam, sowie ab 20:50 Uhr OSC Lille – Real Madrid, Benfica Lissabon – Atletico Madrid und Dinamo Zagreb – AS Monaco live & exklusiv. Sky Seher:innen können sich zudem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Am Mittwoch begrüßt Constanze Weiss die Zuschauer:innen gemeinsam mit Star-Gast Sasa Kalajdzic und Sky Experte Didi Hamann. Sky Analyse-Experte Marko Stankovic liefert spannende Einblicke in die taktischen Winkelzüge der Spitzenteams.

Der 2. Spieltag der UEFA Champions League live bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Dienstag

18:00 Uhr

FC Salzburg – Stade Brest live auf Sky Sport Austria 2

VfB Stuttgart – Sparta Prag live auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

20:50 Uhr

FC Arsenal – Paris Saint-Germain live auf Sky Sport Austria 2

Borussia Dortmund – Celtic Glasgow live auf Sky Sport Austria 3

Bayer 04 Leverkusen – AC Milan live auf Sky Sport Austria 4

Slovan Bratislava – Manchester City live auf Sky Sport Austria 5

FC Barcelona – Young Boys Bern live auf Sky Sport Austria 6

Inter Mailand – Roter Stern Belgrad live auf Sky Sport Austria 7

PSV Eindhoven – Sporting Lissabon live auf Sky Sport Austria 8

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Martin Konrad

Sky Experten: Marc Janko & Peter Stöger

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Die UEFA Champions League am Mittwoch

18:30 Uhr

Shakhtar Donezk – Atalanta Bergamo live auf Sky Sport Austria 3

FC Girona – Feyenoord Rotterdam live auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

Aston Villa – FC Bayern München mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

20:50 Uhr

RB Leipzig – Juventus Turin live auf Sky Sport Austria 3

OSC Lille – Real Madrid live auf Sky Sport Austria 4

FC Liverpool – FC Bologna live auf Sky Sport Austria 5

Benfica Lissabon – Atletico Madrid live auf Sky Sport Austria 6

Dinamo Zagreb – AS Monaco live auf Sky Sport Austria 7

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Star-Gast: Sasa Kalajdzic

Sky Experte: Didi Hamann

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Bild: GEPA