Mit Salzburg gegen LASK: Die 4. Runde der ADMIRAL Bundesliga heute live bei Sky

Das Duell Red Bull Salzburg gegen den LASK am Samstag ab 16:50 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Außerdem am Samstag das erste Oberösterreich-Derby der Saison zwischen Blau-Weiß Linz und der SV Ried – ab 16:50 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Der vierte Spieltag in der ADMIRAL Bundesliga verspricht einiges an Spannung: Kann der LASK in Salzburg an das Erfolgserlebnis des letzten Wochenendes anknüpfen? Wer entscheidet das erste Oberösterreich-Derby zwischen Blau-Weiß Linz und Ried für sich?

Red Bull Salzburg empfängt den LASK am Samstag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Nach dem ersten Punktgewinn gegen Austria Wien am vergangenen Spieltag will der LASK direkt nachlegen. Dafür muss das Team allerdings auswärts Red Bull Salzburg bezwingen. Die Mannschaft von Thomas Letsch ist noch ungeschlagen und steht aktuell auf dem dritten Tabellenplatz. Ob die Bullen ihre Serie fortsetzen oder die Athletiker ihnen die erste Niederlage zufügen, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zur selben Zeit steigt in Linz das erste Oberösterreich-Derby der Saison. Blau-Weiß Linz, das punktelos am Tabellenende steht, empfängt Aufsteiger Ried, der sich mit einem Punkt nur einen Platz davor befindet. Kann Blau-Weiß die ersten Punkte der Saison sammeln? Die Antwort darauf gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Ab 16:30 Uhr stimmen Moderator Johannes Brandl und Sky Experte Marc Janko die Zuschauer:innen auf einen spannenden Spieltag ein. Die Einzelvorläufe für die Spiele starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds. Zudem können Fans die Spiele in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Die 4. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 16. August 2025

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

FC Red Bull Salzburg – LASK live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Blau-Weiß Linz – SV Oberbank Ried live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Marc Janko

