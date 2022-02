Mit Sonderlackierung: Alpine stellt neuen Boliden vor

Der französische Formel-1-Rennstall Alpine hat am Montag als neuntes Team seinen Boliden für 2022 vorgestellt. Der neue A522 wurde nach den radikalen neuen Regeln dieses Bewerbs entworfen. Er verfügt im Vergleich zum Vorgängermodell über eine sauberere, nach hinten geschwungene Aerodynamik und größere 18-Zoll-Räder, um sich in den Rad-an-Rad-Duellen zu verbessern.

Alpine präsentierte bei einer Veranstaltung in Paris ein Showcar und veröffentlichte Bilder des aktuellen Autos, das derzeit für den ersten Vorsaisontest in Barcelona (Mittwoch) vorbereitet wird. Das Ziel von Alpine ist es, innerhalb von 100 Rennen ab dem Großen Preis von Bahrain (20. März), im Titelrennen dabei zu sein. „Im Jahr 2022 wollen wir mit umfassenden Entwicklungen an allen Standorten konstanten Fortschritt zeigen, um sicherzustellen, dass wir in Zukunft um den Titel mitkämpfen können“, sagte Alpine-Geschäftsführer Laurent Rossi.

Das Team, das in den letzten drei Jahren den fünften Platz in der Konstrukteurswertung belegte, hat vor kurzem seine technische Abteilung aufgestockt und letzte Woche die Verpflichtung des ehemaligen Aston-Martin-Teamchefs Otmar Szafnauer als neuen Teamchef bekannt gegeben. Die unveränderte Fahrerpaarung besteht aus dem Spanier Fernando Alonso und dem Franzosen Esteban Ocon. Letzterer bescherte dem Rennstall im Vorjahr in Ungarn den ersten Sieg seit dem Großen Preis von Australien 2013.

„Ich bin optimistischer als letztes Jahr, denn die neuen Regeln geben einem die Hoffnung, dass sich alles ändern kann und man vom ersten Rennen an konkurrenzfähig sein kann“, sagte Doppel-Weltmeister Alonso. Das neue Reglement der Formel 1, das eine komplette Überarbeitung der Autos vorsieht, zielt darauf ab, das Racing zu verbessern. Zusammen mit einer restriktiveren Kostenbegrenzung könnten mehr Teams vorne mitfahren, wenn nicht sogar die Wettbewerbsordnung völlig neu gestalten.

(APA/Reuters)

