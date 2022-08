Mit Sturm & Austria! Die EL-u. ECL-Auslosung heute ab 12:50 Uhr live auf Sky Sport Austria

via

via Sky Sport Austria

Am heutigen Freitag wird die Gruppenphase der Europa League & Conference League 2022/23 ausgelost (ab 12:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 1)! Sky-Moderator Johannes Brandl und Sky-Experte Alfred Tatar werden gemeinsam die Auslosungen mitverfolgen und einschätzen.

Interessant wird es heute für den SK Sturm Graz, der nach dem Ausscheiden in der 3. CL-Qualifikationsrunde nun in der Europa League antreten darf. Die Grazer sind in Topf 4 gelistet – es warten daher wieder „große Kaliber“ auf das Team von Christian Ilzer.

So sieht die Topf-Einteilung aus:

Topf 1: Manchester United (ENG), AS Roma (ITA), FC Arsenal (ENG), Lazio Rom (ITA), Sporting Braga (POR), Roter Stern Belgrad (SRB), Dynamo Kiew (UKR), Olympiakos (GRE)

Topf 2: Feyenoord Rotterdam (NED), Stade Rennes (FRA), PSV Eindhoven (NED), AS Monaco (FRA), Real Sociedad (ESP), Qarabag Agdam (AZE), Malmö FF (SWE), Ludogorets Rasgrad (BUL)

Topf 3: Sheriff Tiraspol (MDA), Betis Sevilla (ESP), FC Midtjylland (DEN), FK Bodö/Glimt (NOR), Ferencvaros (UNG), 1. FC Union Berlin (GER), SC Freiburg (GER), Fenerbahce Istanbul (TUR)

Topf 4: FC Nantes (FRA), HJK Helsinki (FIN), SK STURM GRAZ (AUT), AEK Larnaka, Omonia Nikosia (beide CYP), FC Zürich (SUI), Union Saint-Gilloise (BEL), Trabzonspor (TUR)

Europa League Auslosung zur Gruppenphase: Wann und wo?

Am Freitag, dem 26. August wird in Istanbul um 13:00 Uhr die Gruppenphase der EL-Saison 2022/23 ausgelost. Sky Sport Austria überträgt ab 12:50 Uhr live.

Für den FK Austria Wien wird es heute Nachmittag ebenfalls ernst. Die Veilchen mussten sich im Play-off zur Europa League Fenerbahce Istanbul beugen – als Trostpflaster dürfen die Veilchen in der Gruppenphase der Conference League antreten.

So sieht die Topf-Einteilung aus:

Topf 1: FC Villarreal (ESP), FC Basel (SUI), Slavia Prag (CZE), AZ Alkmaar (NED), KAA Gent (BEL), Basaksehir (TUR), Partizan Belgrad (SRB), West Ham United (ENG)

Topf 2: CFR Cluj (ROM), Molde FK (NOR), FCSB (ROM), AC Fiorentina (ITA), 1. FC Köln (GER), Hapoel Beer-Sheva (ISR), Apollon Limassol (CYP), Slovan Bratislava (SVK)

Topf 3: OGC Nizza (FRA), RSC Anderlecht (BEL), Zalgiris Vilnius (LIT), FK AUSTRIA WIEN (AUT), Hearts of Midlothian (SCO), Shamrock Rovers (IRL), Sivasspor (TUR), FC Vaduz (LIE)

Topf 4: SC Dnipro-1 (UKR), Lech Posen (POL), 1. FC Slovacko (CZE), Silkeborg IF (DEN), Djurgardens IF (SWE), Pyunik Jerewan (ARM), RFS Riga (LAT), FC Ballkani (KOS)

Conference League Auslosung zur Gruppenphase: Wann und wo?

Am Freitag, dem 26. August wird in Istanbul um 14:30 Uhr die Gruppenphase der ECL-Saison 2022/23 ausgelost. Sky Sport Austria überträgt ebenfalls live.

Beitragsbild: Imago