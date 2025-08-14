Mit Sturm Graz gegen Bodø/Glimt: 12 der 14 CL-Playoff-Matches live und exklusiv bei Sky

Das Rückspiel zwischen Sturm Graz und Bodø/Glimt am Dienstag, den 26.8., ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Die Heimat der UEFA Klubwettbewerbe: Sky zeigt in Österreich 508 Matches der UEFA Champions League, der UEFA Europa League und der UEFA Conference League live

In der Königsklasse zeigt Sky in der Ligaphase 17 von 18 Spielen pro Spieltag live & exklusiv

Am UEFA Super Donnerstag überträgt Sky in der Ligaphase 35 von 36 Spielen pro Spieltag live

Schafft Sturm den Sprung in die UEFA Champions League? Sky zeigt das Entscheidungsspiel des letzten österreichischen Anwärters im UEFA Champions League Playoff am Dienstag, den 26. August live & exklusiv. Sky Kund:innen sehen ab der kommenden Woche insgesamt 12 von 14 Partien im Kampf um die Königsklasse live als Einzelspiele oder in der Original Sky Konferenz.

SK Sturm gegen Bodø/Glimt im Rückspiel des UEFA Champions League Playoffs live & exklusiv bei Sky

Löst Sturm das Ticket für die Königsklasse? Der Gegner der Grazer heißt Bodø/Glimt, Halbfinalist der Europa League in der Vorsaison. Sollten sich die Blackies erneut für die UEFA Champions League qualifizieren, wäre das die zweite Teilnahme in Folge. Am Dienstag, den 26. August, sehen Sky Seher:innen das alles entscheidende Rückspiel live & exklusiv bei Sky.

Sky Zuseher:innen dürfen sich zudem auf weitere spannende Partien freuen. Unter anderem ist kommenden Mittwoch Benfica Lissabon im Hinspiel bei Fenerbahce Istanbul zu Gast, während Basel den FC Kopenhagen empfängt. Die Sky Partien des UEFA Champions League Playoffs werden außerdem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 übertragen.

Das UEFA Champions League Playoff live bei Sky Sport Austria

Sky überträgt mit 12 von 14 Matches die meisten Partien des UEFA Champions League Playoffs live & exklusiv. Die Playoff-Matches an den Dienstagen sind nur bei Sky zu sehen. Bei den Hin- und Rückspielen am Mittwoch sendet Sky jeweils drei von vier Spielen der Playoffs live & exklusiv. Die Rückspiele, die Sky am Mittwoch, den 27. August überträgt, stehen noch nicht fest.

Das UEFA Champions League Playoff live bei Sky Sport Austria:

Dienstag, 19. August 2025

21:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Glasgow Rangers – FC Brügge live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Roter Stern Belgrad – FC Pafos live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Ferencvaros Budapest – FK Qarabag live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Mittwoch, 20. August 2025

21:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Fenerbahce Istanbul – Benfica Lissabon live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Basel – FC Kopenhagen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Celtic Glasgow – Kairat Almaty live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Dienstag, 26. August 2025

18:45 Uhr

Kairat Almaty – Celtic Glasgow live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

20:00 Uhr

Sturm Graz – Bodø/Glimt mit umfassender Vorberichterstattung live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr

FC Pafos – Roter Stern Belgrad live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Mittwoch, 27. August 2025

18:45 Uhr

FK Qarabag – Ferencvaros Budapest live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

21:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

FC Brügge – Glasgow Rangers live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Kopenhagen – FC Basel live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3