Mit traditioneller Kunst und Lasershow: Mexikanischer Fußballverband präsentiert neues Logo

Der mexikanische Fußballverband hat ein neues Logo. Dieses wurde im historischen Aztekenstadion in Mexiko-Stadt präsentiert.

In einer 20-minütigen, spektakulären Tanz- und Lasershow wurde das neue Wappen von Mexiko präsentiert. In der Zeremonie hatten unter anderem aztekische Krieger genauso wie Bauarbeiter und Ärzte ihren Auftritt. Vor allem an eindrucksvollen Licht-Effekten wurde nicht gespart.

¡Qué noche tan espectacular vivimos ayer en el Estadio Azteca! 💫 ¡El comienzo de una nueva era! #HechoDeLosMexicanos. 💚 pic.twitter.com/wB9GRsEXId — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 2, 2021

Seit der Einführung 1930 ist es bereits die siebte Änderung in der Geschichte des Logos. Die Struktur des neuen Designs ist vom Sonnenstein inspiriert. Ring und Hintergrund sind mit rot, grün und weiß in den National-Farben Mexikos gehalten. Der Adler im Zentrum des Logos basiert auf der Kunst der Maya und Azteken.

Der „Mexico“-Schriftzug wurde aus dem Logo der Olympischen Spiele 1968 sowie der beiden vorausgegangenen Fußball-Weltmeisterschaften übernommen.

(skysport.de) / Bild: Imago