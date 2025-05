Mit u.a. Bodø/Glimt vs. Tottenham: Der UEFA Super Donnerstag live bei Sky

Bodø/Glimt gegen Tottenham Hotspur mit Kevin Danso am Donnerstag ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – mit Sky X das Spiel live streamen!

Außerdem in der UEFA Europa League das zweite Halbfinale zwischen Manchester United und Real Betis live bei Sky

In der UEFA Conference League das Duell FC Chelsea – Djurgarden live bei Sky – mit Sky X das Spiel live streamen!

mit Sky X das Spiel live streamen! Johannes Brandl moderiert ab 20:00 Uhr den UEFA Super Donnerstag und Sky Experte Alfred Tatar analysiert die Spielzüge der Top-Teams

In der UEFA Europa League bahnt sich ein englisches Finale an. Sowohl Tottenham Hotspur als auch Manchester United haben sich im Hinspiel eine gute Ausgangslage erspielt. In der UEFA Conference League hat der FC Chelsea auch sehr gute Chancen, das Endspiel zu erreichen. Mit Sky sehen Fans insgesamt 3 von 4 Halbfinal-Rückspielen live.

Der UEFA Super Donnerstag mit 3 von 4 Halbfinal-Hinspielen in der UEFA Europa League und der UEFA Conference League live bei Sky

Sky Anchor Johannes Brandl stimmt die Zuseher:innen am Donnerstag ab 20:00 Uhr auf die spannungsgeladenen Begegnungen ein. Sky Experte Alfred Tatar versorgt die Fans mit fundierten Analysen.

Im Rückspiel geht die Reise für Tottenham Hotspur und Kevin Danso nach Norwegen zu Bodø/Glimt. Nach dem 3:1-Erfolg im Hinspiel stehen die Spurs mit einem Bein bereits im Finale. Das Überraschungsteam aus Norwegen möchte jedoch nochmal alles versuchen, um ein mögliches englisches Finale zu verhindern. Ob ihnen das gelingt, ist live auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zur selben Zeit empfängt Manchester United im zweiten Halbfinale der UEFA Europa League Athletic Bilbao. Die Red Devils triumphierten im Hinspiel mit 3:0 und wollen im heimischen Old Trafford Stadion den Finaleinzug perfekt machen. Diese Partie können Fans live auf Sky Sport Austria 3 verfolgen.

In der UEFA Conference League steht der FC Chelsea als drittes englisches Team kurz vor dem Einzug ins Finale. Das Team von Enzo Maresca bezwang Djurgarden im Hinspiel mit 4:1 und empfängt die Schweden nun in London. Dieses Duell können Fans live auf Sky Sport Austria 4 verfolgen.

Neben den Einzelspielen können sich Sky Seher:innen auch auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Die UEFA Europa League & UEFA Conference League live bei Sky Sport Austria

Der UEFA Super Donnerstag

20:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

21:00 Uhr

Bodø/Glimt – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Austria 2

Manchester United – Athletic Bilbao live auf Sky Sport Austria 3

FC Chelsea – Djurgarden live auf Sky Sport Austria 4

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Alfred Tatar

Beitragsbild: Imago