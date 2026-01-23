Mit Union Berlin gegen den BVB und Bayern gegen Augsburg – die Deutsche Bundesliga am Wochenende live bei Sky Sport

Im „Tipico Topspiel der Woche“ empfängt Union Berlin mit Leopold Querfeld und Christopher Trimmel den BVB morgen ab 17:30 Uhr live

Zuvor am Samstag das Duell zwischen dem FC Bayern und dem FC Augsburg mit Michael Gregoritsch – ab 15:00 Uhr live

Außerdem am morgigen Samstag: Christian Ilzer und die TSG Hoffenheim zu Gast bei Eintracht Frankfurt – ebenfalls ab 15:00 Uhr live

Das Hamburger Derby zwischen St. Pauli und dem HSV am heutigen Flutlicht-Freitag ab 19:30 Uhr live – auch in UHD/HDR und Dolby Atmos

Morgen Abend empfängt Union Berlin mit Leopold Querfeld und Christopher Trimmel im „Tipico Topspiel der Woche“ Borussia Dortmund. Die Berliner sind seit fünf Spielen ungeschlagen, während die letzte Niederlage der Dortmunder bereits elf Partien zurückliegt. Welche der beiden beeindruckenden Serien wird am kommenden Wochenende reißen?

Bereits am Nachmittag empfängt der FC Bayern München den FC Augsburg mit Michael Gregoritsch. Die Mannschaft von Vincent Kompany konnte am vergangenen Spieltag – trotz der verletzungsbedingten Abwesenheit von Konrad Laimer – RB Leipzig mit 5:1 besiegen und bleibt weiterhin in der Deutschen Bundesliga ungeschlagen. Schafft es Augsburg mit Rückkehrer Michael Gregoritsch, den Bayern die erste Saisonniederlage beizubringen?

Außerdem reist Christian Ilzer mit der TSG Hoffenheim zu Eintracht Frankfurt. Nach dem 1:0-Erfolg gegen Leverkusen stehen die Hoffenheimer aktuell auf Tabellenplatz drei und möchten diese Position mit ihrem dritten Sieg in Folge festigen. Kann Ilzers Team vom Trainerwechsel bei Frankfurt profitieren, oder endet die Erfolgsserie?

Romano Schmid, Marco Friedl und Marco Grüll treten morgen mit Werder Bremen auswärts bei Bayer Leverkusen an. Während sich die Bremer zuletzt mit einem 3:3 gegen Eintracht Frankfurt zufriedengeben mussten, kassierte Leverkusen gegen Hoffenheim bereits die zweite Niederlage in Folge. Patrick Wimmer und der VfL Wolfsburg treffen nach dem Unentschieden gegen den FC Heidenheim auf den FSV Mainz 05. Ebenfalls am Samstag stehen Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald und Xaver Schlager mit RB Leipzig auswärts gegen Heidenheim auf dem Platz.

Der Flutlicht-Freitag mit dem Hamburger Stadtderby zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV

Bereits heute steigt in Hamburg das zweite Derby der Saison. Das erste Duell konnte St. Pauli mit 2:0 für sich entscheiden. Nun steht die Mannschaft von Alexander Blessin jedoch auf dem letzten Tabellenplatz und braucht dringend Punkte. Auch der HSV ist auf Zähler angewiesen – mit fünf Punkten Vorsprung auf St. Pauli rangiert er aktuell auf Platz 14. Neben der regulären Übertragung wird die Partie auch in UHD/HDR und Dolby Atmos angeboten.

538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga auf Sky Sport

Ab dieser Saison überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga live in voller Länge, darunter neu alle Freitagabendspiele der Deutschen Bundesliga, die Sky Sport im Rahmen des „Flutlicht-Freitags“ präsentiert, sowie alle Samstagsspiele der Deutschen Bundesliga inklusive des „Topspiel der Woche“ am Samstag um 18:30 Uhr. Mit dem neuen interaktiven Service „My Matchday“ bietet Sky Sport die Einzelspiele am Samstagnachmittag wahlweise auch mit „Match-Alarm“ sowie in der Mehrfachbildansicht „Multiview“ alle Spiele in voller Länge auf einen Blick, sodass Fans kein Tor verpassen. Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport immer sofort nach Abpfiff Re-Live in voller Länge. Darüber hinaus strahlt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Deutschen Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz aus.

Die Deutsche Bundesliga am Wochenende bei Sky Sport:

Flutlicht-Freitag:

19:30 Uhr: FC St. Pauli – Hamburger SV live auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

Super Samstag:

14:00 Uhr: „Tipico Countdown“ auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: FC Bayern München – FC Augsburg live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: Bayer Leverkusen – SV Werder Bremen live auf Sky Sport Bundesliga 2

15:00 Uhr: Eintracht Frankfurt – TSG Hoffenheim live auf Sky Sport Bundesliga 3

15:00 Uhr: 1. FSV Mainz 05 – VfL Wolfsburg live auf Sky Sport Bundesliga 4

15:00 Uhr: 1. FC Heidenheim – RB Leipzig live auf Sky Sport Bundesliga 5

15:00 Uhr: „Multiview“ auf Sky Sport Bundesliga 6

17:30 Uhr: „Tipico Topspiel der Woche“ 1. FC Union Berlin – Borussia Dortmund live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3.

