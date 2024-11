Mit zwei Rückkehrern: Der DFB-Kader für das Nations-League-Doppel

Julian Nagelsmann hat für den Jahresabschluss der deutschen Fußball-Nationalmannschaft Neuling Stefan Ortega Moreno sowie die Rückkehrer Julian Brandt und Felix Nmecha nominiert. Der lange verletzte Leroy Sane fehlt dagegen weiterhin im 23er-Kader des Bundestrainers für die Nations-League-Spiele am 16. November in Freiburg gegen Bosnien und Herzegowina sowie drei Tage später in Budapest gegen Ungarn.

„Wir wollen nach dem vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale den Gruppensieg in der Nations League perfekt machen – möglichst bereits vor unseren Fans im Heimspiel in Freiburg“, sagte Nagelsmann, der auf die verletzten Marc-Andre ter Stegen, Niclas Füllkrug, Jamie Leweling, Aleksandar Pavlovic, Waldemar Anton und David Raum verzichten muss.

Nagelsmann: „Sane braucht nach seiner Pause noch mehr Spielpraxis“

„Wir haben einen starken Kader beisammen, auch wenn wir verletzungsbedingt auf einigen Positionen umbauen müssen“, ergänzte Nagelsmann und erläuterte: „Auch Waldemar Anton soll erst einmal im Verein wieder vollständig fit werden, Leroy Sane braucht nach seiner Pause noch mehr Spielpraxis und Rhythmus. Dafür hat sich Felix Nmecha beim BVB stabilisiert und ist wie Julian Brandt nach zuletzt guten Leistungen wieder dabei.“

Ob Deniz Undav am Montag zum Treffpunkt nach Frankfurt/Main reisen kann, ist offen. Der Stürmer des VfB Stuttgart wurde im Champions-League-Spiel gegen Atalanta Bergamo (0:2) am Mittwochabend mit Muskelproblemen ausgewechselt.

Ortega erstmals einberufen

Ortega Moreno vom englischen Meister Manchester City ist als dritter Torhüter hinter Oliver Baumann und Alexander Nübel erstmals dabei. Nmecha bestritt sein bisher einziges Länderspiel im März 2023 unter dem damaligen Bundestrainer Hansi Flick. Sein Dortmunder Teamkollege Brandt war von Nagelsmann zuletzt im November 2023 berufen worden und absolvierte bei der Niederlage in Österreich (0:2) sein 47. Länderspiel. – Das deutsche Aufgebot:

Tor: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Stefan Ortega Moreno (Manchester City)

Abwehr: Robin Gosens (AC Florenz), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern München), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Mittelfeld: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Chris Führich (VfB Stuttgart), Pascal Groß (Borussia Dortmund), Jamal Musiala (Bayern München), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Angriff: Serge Gnabry (Bayern München), Kai Havertz (FC Arsenal), Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach), Deniz Undav (VfB Stuttgart)

(AFP)/ Foto: Imago