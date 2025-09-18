Mitglieder-Meilenstein: Rapid vermeldet neuen Rekord

Der SK Rapid vermeldet einen neuen Mitglieder-Rekord: Wie die Hütteldorfer heute bekannt geben, besitzen erstmals mehr als 25.000 Fans eine aktive Mitgliedschaft beim Verein.

Nachdem erst letztes Jahr erstmals eine Anzahl von über 20.000 Mitgliedern verzeichnet wurde, sind laut dem SCR nun exakt 25.132 Personen Mitglied des Vereins – ein neuer Rekord innerhalb der ADMIRAL Bundesliga. Die Tendenz gehe zudem derzeit weiter nach oben, innerhalb der letzten 16 Monate konnte der Verein hierbei rund um ein Viertel zulegen.

Hofmann und Rapid wollen „Vertrauen rechtfertigen“

Neben Präsident Alexander Wrabetz („Ich bedanke mich bei allen, die sich nun auch als Mitglieder zur grün-weißen Familie bekennen“) bedankt sich auch Geschäftsführer Steffen Hofmann bei den Fans: „Als Team werden wir alles dafür tun, um dieses Vertrauen zu rechtfertigen und weiter möglichst viele Grün-Weiße davon zu überzeugen, Mitglied zu bleiben sowie neu zu werden. Momentan ist es mir einfach ein Anliegen, ein mehr als 25.000-faches Dankeschön aussprechen zu dürfen.“

Starkes Wachstum seit 2013

Noch im November 2013 waren 7.400 Mitglieder beim Verein registriert, im Oktober 2014 übertraf Rapid erstmals die Marke von 10.00 Mitgliedern, rund um die Stadion-Eröffnung 2016 jene von 15.000. Zudem besitzen aktuell fast 1.700 Fans eine der limitierten „lebenslangen Mitgliedschaften“ bei den Hütteldorfern.

(Red/SK Rapid).

Beitragsbild: GEPA.