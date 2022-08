Mitrovic-Doppelpack! Fulham holt Remis gegen Liverpool

Der FC Fulham hat eine gelungene Rückkehr in die Premier League gefeiert. Gegen Vizemeister Liverpool gab es am ersten Spieltag der Premier League im Craven Cottage ein 2:2-Unentschieden. Zweitliga-Torschützenkönig Aleksandar Mitrovic glänzte mit einem Doppelpack.

Der Serbe war es auch, der Fulham in der 32. Minute in Führung brachte. Der 27-Jährige setzte sich gegen Trent Alexander-Arnold durch und traf per Kopf. Kurz nach der Pause kam Liverpool-Neuerwerbung Darwin Nunez ins Spiel, der schnell zu seinem ersten Treffer in der Premier League kommen sollte: Nach Salah-Assist traf der 23-Jährige sehenswert mit der Ferse zum 1:1 (64.). Aber die Freude hielt nicht lange. Virgil van Dijk kam im Zweikampf gegen Mitrovic im Strafraum zu spät. Den fälligen Elfmeter verwandelte der Gefoulte selbst zur 2:1- Führung (72.). Superstar Mohamed Salah besorgte nach Nunez-Assist in Minute 80 aber noch den Ausgleich für Liverpool.

Bild: Imago