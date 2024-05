Mitschuld am Xavi-Aus? Ter Stegen wehrt sich

Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen hat sich gegen einen Medienbericht gewehrt, wonach er zur Freistellung von Trainer Xavi beim FC Barcelona beigetragen haben soll. „Ich werde nicht dulden, dass jemand meinen Namen verwendet, um mit falschen Informationen schlechte Stimmung zu erzeugen“, schrieb ter Stegen auf X (vormals Twitter).

Der katalanische Radiosender Barca Reservat hatte berichtet, dass ter Stegen gegenüber Barcelonas Präsident Joan Laporta versucht haben soll, Xavis Position als Trainer zu hinterfragen. Dies wies der ehemalige Bundesliga-Torhüter von Borussia Mönchengladbach nun zurück. Die Geschichte greife seine „persönlichen Werte direkt an“, schrieb ter Stegen. Wenn er „etwas zu sagen“ habe, werde er zu der betreffenden „Person immer sehr direkt“ sein, ergänzte der 32-Jährige.

Nach einem Hin und Her hatte der mächtige Klubboss Laporta Xavi am Freitag mitgeteilt, dass der Klub nicht mehr mit ihm plant. Die Partie am Sonntag beim FC Sevilla wird somit die Abschiedsvorstellung des 44-Jährigen bei Barca sein. Hansi Flick steht als Nachfolger offenbar bereits fest.

La historia publicada por ‘Barça Reservat’ ataca directamente mis valores personales y no voy a tolerar que alguien utilice mi nombre, para crear malas vibraciones basadas en una información falsa.

Si alguna vez quiero decir o informar de algo, siempre voy a ser muy directo con… — Marc ter Stegen (@mterstegen1) May 24, 2024

Ter Stegen bedankte sich in einem weiteren Post für die Zusammenarbeit bei seinem Noch-Coach. „Du hast unserer Mannschaft den Glauben zurückgegeben, und unter deiner Führung haben wir wieder Titel gewonnen. Ich danke dir und dem gesamten Team für die Leidenschaft, die ihr jeden Tag an den Tag legt“, schrieb ter Stegen.

