Mittelfeld-Talent unterschreibt Profivertrag bei Wiener Austria

Die Wiener Austria hat den 19-jährigen Mittelfeldspieler Dominik Nišandžić mit einem Profivertrag bis Sommer 2028 ausgestattet. Das Eigengewächs zählt bereits zum Stammpersonal der Young Violets und hat in dieser Saison 13 Einsätze in der 2. Liga absolviert. Zudem gab Nišandžić im Oktober des vergangenen Jahres sein Debüt in der österreichischen Bundesliga.

Der 19-Jährige kam vor über zehn Jahren vom Wiener Sport-Club zu den Veilchen und durchlief seitdem sämtliche Nachwuchs- und Akademie-Teams. In der Saison 2024/25 etablierte sich der zentrale Mittelfeldspieler als Stammkraft bei den Young Violets und trug maßgeblich zum Aufstieg der Mannschaft von Max Uhlig in die 2. Liga bei. In der laufenden Spielzeit hat Nišandžić bereits 13 Einsätze in der 2. Liga absolviert und dabei 1.054 Spielminuten gesammelt.

Sein Debüt bei den Profis feierte Nišandžić am 26. Oktober gegen Red Bull Salzburg, als er in der Schlussphase für Kapitän Manfred Fischer eingewechselt wurde. Nun unterzeichnete das Eigengewächs seinen ersten Profivertrag bei Austria Wien.

Sportdirektor Michael Wagner: „Dominik hat sich im vergangenen Jahr bei den Young Violets sehr gut entwickelt und bereits einige wertvolle Spielminuten in der 2. Liga gesammelt. Wir wollen seine Entwicklung weiterhin gezielt vorantreiben, weshalb er aktuell auch wieder im Trainingslager unserer Profis dabei ist.“

Dominik Nišandžić: „Es bedeutet mir sehr viel, meinen ersten Profivertrag bei Austria Wien unterschrieben zu haben. Ich bin sehr stolz darauf, ein Teil dieses Klubs zu sein und wer mich kennt weiß, dass ich weiterhin jeden Tag sehr hart arbeiten werde, um mich weiterzuentwickeln!“

(FK Austria Wien/Red.)/Beitragsbild: GEPA