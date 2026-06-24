Mittelfinger-Eklat & Tätlichkeit: WSG-Neuzugang Murray sorgte für Schlagzeilen

Die WSG Tirol hat den US-amerikanischen Verteidiger Drew Murray verpflichtet. Der 20-Jährige wechselt ablösefrei nach Wattens und soll die Defensive der Tiroler verstärken. In der vergangenen Saison sorgte Murray jedoch auch für negative Schlagzeilen.

Murray wurde in seiner Heimat bei den Oakland Roots ausgebildet und wechselte 2023 zum SC Freiburg. Zuletzt war der Innenverteidiger an den deutschen Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen verliehen. Dort etablierte er sich rasch als Stammspieler und stand in allen 24 absolvierten Ligaspielen in der Startelf. Mit Oberhausen belegte er am Saisonende den zweiten Tabellenrang in der Regionalliga West.

Der groß gewachsene Abwehrspieler bringt zudem internationale Erfahrung mit. Für die US-amerikanische U19-Nationalmannschaft absolvierte er bislang fünf Einsätze.

Murray bereits zweimal lange gesperrt

Neben seinen sportlichen Leistungen sorgte Murray in Deutschland allerdings auch für negative Schlagzeilen. Im Oktober 2025 wurde er für vier Spiele gesperrt, nachdem er nach einem Landespokalspiel gegen Rot-Weiss Essen den gegnerischen Fans den Mittelfinger gezeigt hatte. Im März 2026 folgte die nächste Sperre: Nach einer Tätlichkeit in einem Testspiel gegen Viktoria Köln musste der Verteidiger sechs Partien aussetzen.

WSG-Sportmanager Stefan Köck sieht dennoch großes Potenzial im Neuzugang: „Mit Drew Murray gewinnen wir einen jungen Verteidiger, der genau das mitbringt, was wir uns für unsere Defensive vorstellen.“

Murray selbst bezeichnet den Wechsel nach Tirol als „großen Schritt“ und kündigt an, sich auf höchstem Niveau beweisen zu wollen.