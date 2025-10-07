Mittelfinger statt Daumen hoch: NFL bestraft Cowboys-Boss Jones

Der milliardenschwere Teambesitzer Jerry Jones muss nach seiner obszönen Geste beim NFL-Spiel der Dallas Cowboys eine Geldstrafe in Höhe von 250.000 US-Dollar zahlen.

Das berichteten mehrere US-Medien am Dienstag. Der 82 Jahre alte Cowboys-Boss war dabei gefilmt worden, wie er beim 37:22-Erfolg über die New York Jets den Mittelfinger in Richtung Tribüne zeigte.

Kurios: Jones behauptete später, das Ganze sei ein Missverständnis gewesen. „Ich wollte eigentlich den Daumen hoch zeigen“, sagte er im Interview mit dem Radiosender 105.3 The Fan in Dallas. „Das war unmittelbar nach unserem letzten Touchdown, und wir waren alle aufgeregt. Ich habe einfach die falsche Handbewegung gemacht.“ Er versicherte: „Wenn man will, kann man es einen Unfall nennen. Ich meine es ernst.“

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Ein Video des Vorfalls hatte sich in Sozialen Medien schnell verbreitet. Jones beteuerte, es habe keine feindliche Absicht gegeben. „Es wurde schnell aufgeklärt“, so der Milliardär, der die Cowboys 1989 gekauft hatte.

Jones gilt als einer der schillerndsten NFL-Teambesitzer. Seine direkte Art und sein großer Einfluss auf sportliche Entscheidungen sorgen regelmäßig für Schlagzeilen. Die Cowboys, in den 1990er Jahren dreimaliger Super-Bowl-Sieger, warten seit 1996 auf einen weiteren Titelgewinn.

(SID) / Bild: Imago