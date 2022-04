MLS: Ex-Rapidler Kara mit Siegtor für Orlando

Ercan Kara hat seinen ersten Treffer für Orlando City in der Major League Soccer erzielt und seinem Club damit einen Sieg beschert. Beim 1:0 gegen das zuvor ungeschlagene Chicago Fire traf der Ex-Rapidler am Samstag in der 59. Minute. Nach einer Kopfballvorlage des ehemaligen brasilianischen Teamstürmers Alexandre Pato war der in der Winterpause in die USA gewechselte Kara per Kopf zur Stelle.

Chicago spielte nach einer Gelb-Roten Karte etwas mehr als eine Halbzeit in Unterzahl. Orlando hat nach sieben Runden bei drei Siegen und zwei Remis nun elf Zähler gesammelt.

(APA) / Bild: Imago