MLS geht mit neuem Play-off-Format in die Saison

Die MLS hat vor dem Saisonstart am Wochenende das Play-off-Format auf dem Weg zur Meisterschaft in der US-Fußball-Liga verändert. In der ersten Runde spielen die Mannschaften nicht mehr im K.o.-System, sondern im Modus Best-of-Three um den Einzug ins Conference-Halbfinale.

Außerdem haben die besten neun anstelle der besten sieben Teams der Hauptrunde zukünftig eine Chance auf den Titel. Das Freilos für die Sieger der Eastern und Western Conference in der ersten Runde entfällt laut Mitteilung der Major League Soccer vom Dienstag. In den letzten drei Runden auf dem Weg zur Meisterschaft gibt es normale K.o.-Spiele.

(APA) / Bild: Imago