MLS: Messi zum wertvollsten Spieler gewählt

Der achtmalige Weltfußballer Lionel Messi ist zum wertvollsten Spieler der US-amerikanischen Major League Soccer (MLS) gewählt worden. Wie die Profiliga am Freitag mitteilte, setzte sich der Weltmeister von 2022 mit 38 Prozent gegen den zweitplatzierten Cucho Hernandez von Columbus Crew (34 Prozent) durch. Zur Abstimmung berechtigt waren Spieler, Medien und Vereine.

„Ich hätte diese Auszeichnung lieber in einer anderen Situation bekommen“, sagte der Argentinier, „mit der Möglichkeit, am Samstag im Finale zu spielen. Wir hatten den großen Traum, dieses Jahr MLS-Champions zu werden. Es ist nicht passiert. Aber nächstes Jahr kehren wir stärker zurück, um es erneut zu versuchen.“

Der 37-Jährige war in einer MLS-Saison voller Verletzungen auf 19 von 37 möglichen Liga-Einsätzen gekommen, schoss dabei 20 Tore und bereitete 16 weitere vor. Zusammen mit seinem Teamkollegen Luis Suarez und Denis Bouanga (Los Angeles FC) erzielte er die zweitmeisten Treffer. Nur der ehemalige Premier-League-Stürmer Christian Benteke war erfolgreicher (23 Tore).

Messi war mit Inter Miami überraschend in der ersten Runde der Play-offs an Atlanta United gescheitert, nachdem das Team die Tabelle der Eastern Conference zum Ende der regulären Saison souverän angeführt hatte. Der Argentinier besitzt noch einen Vertrag bis Ende 2025, er spielt seit Sommer 2023 in Florida.

(SID) / Artikelbild: Imago