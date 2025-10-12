MLS: Müller schießt Whitecaps spät zum Sieg – Messi mit Doppelpack

Thomas Müller bleibt in der MLS treffsicher – und spielentscheidend: Der deutsche Ex-Nationalspieler hat die Vancouver Whitecaps mit einem Treffer in der siebten Minute der Nachspielzeit zu einem 2:1 (1:0) bei Orlando City geschossen. Vancouver behauptete in der Western Conference der Major League Soccer durch das elfte Spiel in Folge ohne Niederlage die Tabellenspitze.

Für Müller, der mit einem flachen Linksschuss von der Strafraumkante traf, war es das siebte Tor seit seinem Wechsel vom FC Bayern nach Nordamerika. „Toreschießen kann gefährlich sein“, schrieb Müller auf Instagram mit einem lachenden Emoji zu einem Video des Torjubels, als sich zahlreiche Teamkollegen auf ihn gestürzt hatten.

In den vergangenen sechs Pflichtspielen kommt der 36-Jährige auf alle seine bisherigen elf Scorerpunkte (7 Tore/4 Assists). Müllers Teamkollege Nelson Pierre hatte zuvor den Ausgleich erzielt (81.), nachdem Orlando durch Dagur Thorhallsson in Führung gegangen war (24.).

Messi führt Torschützenliste an

Das letzte Spiel der regulären Saison bestreitet Ex-Weltmeister Müller mit den Kanadiern in der Nacht zu Sonntag (19. Oktober) gegen den FC Dallas. Vancouver hat in der ersten Runde der Play-offs (24. Oktober bis 3. November), die nach dem Modus „best of three“ ausgetragen wird, auf jeden Fall Heimrecht. Ab dem Viertelfinale fällt die Entscheidung in nur noch einem Spiel.

Superstar Lionel Messi (39./87.) erzielte beim 4:0 (1:0) von Inter Miami gegen Atlanta United unterdessen seine Saisontreffer 25 und 26 und übernahm im vorletzten Spiel der Hauptrunde die Führung in der Torschützenliste der MLS. Zudem bereitete der argentinische Weltmeister den Treffer von Jordi Alba (52.) vor, der wie Luis Suarez (61.) ebenfalls traf.

