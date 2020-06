MLS-Teams dürfen mit Mannschaftstraining beginnen

In der MLS dürfen die Teams wieder in voller Kaderstärke trainieren und sich auf ein mögliches Ende der Corona-Pause im amerikanischen Profifußball vorbereiten.

Das teilte die Liga am Donnerstag mit und verwies dabei auch auf die strengen Hygienevorschriften. Angaben zu einem angepeilten Termin für die Fortsetzung der nach nur zwei Spieltagen unterbrochenen Saison machte die Liga nicht. Im Gespräch ist ein ähnliches Vorgehen wie in der NBA. Die Basketball-Liga will ihre Saison in einer großen Team-Quarantäne in Disney World in Florida beenden.

Mit Daniel Royer spielt derzeit ein Österreicher in der höchsten Spielklasse Nordamerikas. Der 30-jährige Flügelspieler spielt seit 2016 bei den New York Red Bulls.

(APA)

Beitragsbild: Imago