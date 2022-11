„Mobbing“ und „Verrat“ – Unruhe bei Salzburg-Gegner AS Roma

Bei der AS Roma herrscht dieser Tage alles andere als gute Stimmung. Nachdem Star-Coach Jose Mourinho einem nicht näher genannten Spieler nach dem 1:1 bei Sassuolo am Mittwochabend „Verrat“ vorgeworfen hatte, meldete sich aus den Niederlanden der Manager von Roma-Akteur Rick Karsdorp. „Wir wollen eine Erklärung des Clubs über die Worte des Trainers“, sagte Johan Henkes dem Sender NOS. „So behandelt man keinen Spieler, der seit fünf Jahren für die AS Roma spielt.“

Italienische Medien sahen Mourinhos Worte auf Karsdorp bezogen. Der niederländische Verteidiger kam 2017 von Feyenoord nach Rom, in dieser Saison hat er auch verletzungsbedingt bisher nur elf Spiele absolviert. Gegen Sassuolo bot der Internationale nach seiner Einwechslung nicht die beste Leistung. Laut Mourinho kann sich der betroffene Akteur jedenfalls „im Jänner eine neue Mannschaft suchen“. Die Roma trifft im Februar in der Europa-League-Zwischenrunde auf Red Bull Salzburg (live auf Sky Sport Austria – streame die UEFA Europa League mit Sky X um nur 15 Euro im Monat).

Durch den Punktverlust bei Sassuolo verpasste der zuletzt im Derby gegen Lazio unterlegene Hauptstadtverein den Sprung auf einen Champions-League-Tabellenplatz. Am Sonntag ist die Roma im heimischen Stadio Olimpico gegen Torino mit Valentino Lazaro im Einsatz.

An der Spitze zieht Napoli mit acht Zählern Vorsprung auf die Verfolger Lazio und Milan seine Kreise. Die Süditaliener sind in der letzten Runde vor der Winterpause am Samstag gegen Udinese im Einsatz. Lazio will derweilen Rang zwei im Sonntag-Hit bei Juventus Turin verteidigen. Maurizio Sarri maß der aktuellen Lage aber noch keine große Bedeutung zu. „Die Tabelle ist zu diesem Zeitpunkt der Saison nichts wert“, meinte Lazios Trainer schaumgebremst. Sarri kann wieder auf Starstürmer Ciro Immobile vertrauen, der nach einer Verletzungspause wieder dabei ist.

Milan spielt am Sonntag ebenfalls daheim gegen die Fiorentina. Juventus ist nach missglücktem Saisonstart als Vierter wieder in Reichweite der Top drei, unmittelbar dahinter lauern Inter und Atalanta Bergamo. Der FC Bologna mit Marko Arnautovic und Stefan Posch liegt als 13. im Mittelfeld der Serie A. Am Samstag geht es daheim gegen den punktegleichen Tabellennachbar Sassuolo. Bologna muss das herbe 1:6 bei Inter wegstecken, davor hielten die „Rossoblu“ bei drei Siegen in Folge.

(APA)/Bild: Imago