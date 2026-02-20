Mögliche Absage? Hartberg ruft zum Schneeschaufeln auf

Um das morgige Spiel gegen den GAK (ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria – mit Sky X streamen!)in der Profertil Arena in Hartberg stattfinden zu lassen, wurde heute eine Schneeräumungsaktion über Social Media organisiert. Ab 13:00 Uhr trafen sich zahlreiche Helfer, um das Spielfeld vom Schnee zu befreien und somit die Bedingungen für das Spiel zu schaffen.

Besonders engagiert war auch der Hartberger Cheftrainer Manfred Schmid, der heute seinen 55. Geburtstag feiert und sich trotzdem aktiv an der Schneeräumung beteiligte.

Während der Schneeräumung wurden die Helfer mit Verpflegung versorgt. Durch die tatkräftige Unterstützung aller Beteiligten wird das Spielfeld für das morgige Spiel gegen den GAK vorbereitet.

Beitragsbild: GEPA