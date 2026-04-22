Möglicher Sommertransfer? United nimmt Real-Star ins Visier

Casemiro wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern und Manchester United am Ende der Saison verlassen.

Aus diesem Grund brauchen die Red Devils einen Ersatz auf der Sechs. Wie der englische Telegraph berichtet, ist dabei Aurelien Tchouameni von Real Madrid auf die Shortliste Manchesters gesetzt worden.

In dem Bericht heißt es weiter, dass der französische Nationalspieler die Königlichen im Sommer verlassen könnte, da diese selbst mit Rodri von Manchester City eine Verstärkung für die Zentrale ins Visier genommen haben.

Tchouameni wohl nicht billig für United

Ganz billig dürfte Tchouameni allerdings nicht werden. Der 26-Jährige hat noch einen Vertrag bis 2028 und dürfte laut Telegraph-Bericht eine Ablösesumme in Höhe von rund 60 Millionen Euro einbringen. Tchouameni spielt seit 2022 für Real Madrid und gehörte seit seinem Wechsel von der AS Monaco stets zum Stammpersonal. In dieser Spielzeit kommt er wettbewerbsübergreifend auf 44 Spiele (zwei Tore, zwei Assists).

(skysport.de) / Bild: Imago