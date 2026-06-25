Mögliches Duell zwischen Messi & CR7 lässt Preise eskalieren

Das perfekte WM-Szenario für Fußball-Liebhaber: Lionel Messi gegen Cristiano Ronaldo in einem K.-o.-Spiel. Noch ist das Duell bloße Theorie, die Ticketpreise steigen jedoch bereits rasant an.

Der Turnierbaum ermöglicht ein direktes K.-o.-Duell zwischen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Voraussetzung dafür: Portugal gewinnt sein letztes Gruppenspiel gegen den jetzigen Tabellenführer Kolumbien.

Im Falle eines Sieges der „Selecao“ würden die Portugiesen die Gruppenphase als Gruppenerster beenden und den Weg für das Kracher-Duell ebnen.

Preise explodieren

In einem der möglichen Viertelfinals könnten Argentinien und Portugal aufeinandertreffen. Diese Konstellation haben zahlreiche Fans früh erkannt und sich vorsorglich mit Tickets für die Partie im Arrowhead Stadium in Kansas City eingedeckt.

Die Folgen sind deutlich sichtbar. Auf dem Sekundärmarkt sind die günstigsten Tickets inzwischen auf rund 3.900 US-Dollar gestiegen. Plätze in den unteren Stadionrängen werden teilweise zwischen 5.000 und 10.000 Dollar gehandelt, während für Premium-Sitze in zentralen Bereichen bereits mehr als 13.000 Dollar verlangt werden.

Argentinien glänzte bei WM-Start

Sportlich befindet sich gerade Argentinien voll auf Kurs. „La Albiceleste“ legte einen starken Turnierstart hin. Superstar Lionel Messi erzielte beim Auftaktsieg gegen Algerien seinen ersten WM-Hattrick und überholte dabei den bisherigen WM-Rekordtorschützen Miroslav Klose. Auch hier schossen die Ticketpreise nach dem Auftaktspiel rasant in die Höhe.

Portugal mit holprigem Anfang

Portugal erwischte dagegen einen etwas holprigeren Start. Nach der enttäuschenden Leistung gegen Kongo meldete sich die Mannschaft mit einem deutlichen 5:0-Erfolg gegen Usbekistan zurück. Cristiano Ronaldo war an zwei Treffern beteiligt und stellte einen weiteren historischen Rekord auf. Der Portugiese ist der erste Spieler überhaupt, der bei sechs verschiedenen Weltmeisterschaften ein Tor erzielen konnte. „I´m back“, sagte der 41-jährige danach triumphierend in die Kameras.

Antwort auf die Goat-Frage?

Beide Superstars erweitern ihre beeindruckenden Karrieren um neue Bestmarken. Ein mögliches Aufeinandertreffen im Viertelfinale wäre deshalb wohl die größte Bühne für die letzte Begegnung zweier Spieler, die den Weltfußball über mehr als anderthalb Jahrzehnte geprägt haben.

Und vielleicht würde ein solches Duell die ewige GOAT-Debatte um ein weiteres Kapitel bereichern. Für viele Fans wäre es jedenfalls das perfekte Finale einer Rivalität, die eine ganze Generation begleitet hat.

(skysport.de)/Beitragsbild: Imago