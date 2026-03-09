„Momentan ruht’s“: Stillstand bei Bayerns Laimer-Verhandlungen

Konrad Laimer spielt eine herausragende Saison beim FC Bayern.

Der Vertrag des 28-jährigen Allrounders läuft 2027 aus, die Gespräche über eine Verlängerung liegen derzeit auf Eis. Das bestätigte Bayerns Sportvorstand Max Eberl vor dem Abflug nach Bergamo am Montag (das CL-Achtelfinal-Hinspiel morgen ab 21 Uhr LIVE & EXKLUSIV bei Sky Sport Austria!). „Gespräche gab es, momentan ruht’s“, sagte er. „Das ist auch nicht schlimm, das ist ohne Groll und ohne Böses.“ Dennoch würden die Bayern gerne mit dem ÖFB-Teamspieler verlängern.

Eberl über Laimer: „Vorstellungen müssen zusammenpassen“

Der Funktionär ergänzte: „Man hat Vorstellungen, wir haben Vorstellungen, und die müssen in irgendeiner Art und Weise zusammenpassen. Momentan [tun sie das] nicht, aber das ist auch nicht schlimm. Wir sind extrem happy, dass er da ist, dass er wieder gesund ist und dass er jetzt für die Spiele zur Verfügung steht.“

(sport.sky.de).

Beitragsbild: Imago.