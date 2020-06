Monster-Ablöse: Arthur wechselt von Barca zu Juventus

Arthur vom FC Barcelona wird zu Juventus Turin wechseln.

Der Transfer des Brasilianers hatte sich schon länger angekündigt, nun ist die Transaktion abgeschlossen. Der Deal soll den Katalanen 72 Millionen Euro einbringen. Im Gegenzug soll Miralem Pjanic von Juventus nach Barcelona wechseln, dieser Wechsel ist allerdings noch nicht perfekt.

LATEST NEWS | Agreement with @juventusfcen for the transfer of @arthurhromelo

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 29, 2020