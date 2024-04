Monte Carlo: Djokovic gelingt Revanche gegen De Minaur

Der Weltranglistenerste Novak Djokovic hat erfolgreich Revanche am Australier Alex De Minaur genommen und sich für das Halbfinale des ATP-Masters in Monte Carlo qualifiziert. Beim Start in die Sandplatzsaison setzte sich der Serbe gegen seinen Widersacher mit 7:5 und 6:4 durch. Djokovic strebt im Fürstentum seinen dritten Turniersieg nach 2013 und 2015 an.

Der „Djoker“ trifft damit im Kampf um den Einzug ins Endspiel am Samstag auf den Sieger des Spiels zwischen dem Franzosen Ugo Humbert und dem Norweger Casper Ruud. De Minaur hatte beim United Cup zu Beginn des Jahres noch souverän gegen Djokovic gewonnen und damit in der persönlichen Bilanz zum 1:1 ausgeglichen.

Im zweiten Halbfinale in Monaco kommt es zu einem Duell zwischen zwei Spielern, die sich zuvor im Achtelfinale gegen deutsche Konkurrenten durchgesetzt hatten. Der Weltranglistenzweite Jannik Sinner, Bezwinger von Jan-Lennard Struff, schaltete den Dänen Holger Rune in drei Sätzen aus.

Sein nächster Gegner ist Stefanos Tsitsipas, der Endstation für Olympiasieger Alexander Zverev war. Der Grieche, 2021 und 2022 Gewinner in Monte Carlo, hatte beim 6:4, 6:2 gegen Karen Chatschanow weniger Mühe.

