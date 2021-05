Moto3-Pilot Dupasquier verstirbt nach schwerem Unfall

via

via Sky Sport Austria

Der Schweizer Motorrad-Rennfahrer Jason Dupasquier ist nach seinem schweren Unfall im Rahmen des Großen Preises von Italien seinen schweren Kopfverletzungen erlegen. Das teilten die Organisatoren am Sonntagmittag mit.

Der erst 19-Jährige vom deutschen Team PrüstelGP war am Samstag im Qualifying der Moto3-Klasse in Mugello verunglückt und wurde in der Nacht operiert.

“Im Namen der gesamten MotoGP senden wir seinem Team und seiner Familie unsere Liebe”, hieß es in der Mitteilung: “Wir werden Dich sehr vermissen.” Das Rennen der Moto3 war zu dem Zeitpunkt gerade beendet, der WM-Lauf der Moto2 startete nur wenige Minuten nach Bekanntgabe des Todes dennoch.

(SID) / Bild: Imago