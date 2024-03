MotoGP-Weltmeister Bagnaia verlängert Vertrag bei Ducati

Kurz vor dem Saisonstart der MotoGP hat Weltmeister Francesco Bagnaia seinen Vertrag bei Ducati verlängert. Das gaben die Italiener bekannt.

Bagnaia wird bis einschließlich 2026 für das Team Ducati Lenovo fahren. Der 27-jährige Turiner wechselte 2019 von Pramac Racing zu Ducati und wurde in den vergangenen beiden Jahren jeweils Weltmeister. Auch in dieser Saison zählt Bagnaia wieder zu den Favoriten auf die WM-Krone.

„Ich bin so glücklich, weiterhin mit dem Team meiner Träume zu fahren! Diese Farben zu tragen, ist eine Ehre für mich. Zusammen mit Ducati, meinem Team und all den Jungs haben wir unglaubliche Dinge erreicht. In den drei weiteren Jahren (einschließlich 2024), die vor uns liegen, werden wir weiterhin unser Bestes geben, um so viel Erfolg wie möglich zu haben. Ich bin überglücklich und bereit, in Katar zum ersten Rennen des Jahres auf die Strecke zu gehen“, sagte Bagnaia.

Fakten zur MotoGP Saison 2024

21 GP-Wochenenden in der Saison

Auftakt in Katar: 08. – 10. März

Saisonfinale in Valencia: 15. – 17. November

Sommerpause zwischen dem elften (05.-07.07.) und dem zwölften GP (02. – 04.08.)

Kasachstan – GP (neunter GP) gibt sein Comeback

Ein Highlight: Der berühmte GP in Silverstone findet vom 02.08. bis 04.08. statt.

Der Sachsenring-GP steigt vom 05. – 07.07.

Österreich: Spielberg-GP von 16.08. – 18.08.

Neues Team: Trackhouse Racing

Übertragung: Sky überträgt alle Rennen live

(sport.sky.de/Kuni).

Beitragsbild: Imago.