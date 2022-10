Mount-Doppelpack! Chelsea gewinnt bei Aston Villa

Salzburgs kommender Champions-League-Gegner Chelsea bleibt in Englands Fußball-Premier-League unter Coach Graham Potter auf der Überholspur. Am Sonntag siegten die Londoner bei Aston Villa 2:0 und festigten damit ihren vierten Rang.

Chelsea-Matchwinner war Mason Mount. Zuerst traf er nach einer verunglückten Kopfabwehr von Tyrone Mings (6.) und schließlich per Freistoß (65.). Chelsea-Keeper Kepa Arrizabalaga hielt mehrmals hervorragend. Es war bewerbübergreifend der fünfte Chelsea-Sieg in Folge, davor hatte es an der Stamford Bridge in der Champions League ein 1:1 gegen Salzburg gegeben.

(APA) / Bild: Imago