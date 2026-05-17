Mourinho bestätigt Real-Gespräche

Jose Mourinho hat die Spekulationen um eine mögliche Rückkehr zu Real Madrid selbst befeuert.

Nach dem 3:1-Sieg gegen Estoril Praia sagte der Benfica-Coach: „Wir können das Interesse nicht verheimlichen. Da ist etwas im Gange, aber nicht mit mir direkt. Ich brauche Zeit, um eine Entscheidung zu treffen. Ich denke, diese Woche wird sehr wichtig sein„.

Nach Sky Sport Informationen befindet sich „The Special One“ aktuell in der Pole Position auf den Trainerposten in Madrid – ein konkretes Angebot liegt bislang jedoch noch nicht vor.

Vertraglich ist der 63-Jährige noch bis 2027 an Benfica Lissabon gebunden, kann den Klub dank einer Ausstiegsklausel aber vorzeitig verlassen. Die Portugiesen wollen das aber verhindern und haben ihrem Erfolgscoach bereits ein verbessertes Angebot zur Verlängerung vorgelegt.

(Red.)

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