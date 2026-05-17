Zwischen Mbappé-Wirbel & Mourinho-Gerüchten: Real gewinnt in Sevilla

Zum Ende einer turbulenten Woche hat Real Madrid zumindest sportlich für etwas positivere Schlagzeilen gesorgt.

Nach der Wutrede von Präsident Florentino Pérez und dem Wirbel um Superstar Kylian Mbappé gewannen die Königlichen ohne ÖFB-Star David Alaba am Sonntag mit 1:0 (1:0) beim strauchelnden FC Sevilla, der trotz der Pleite den Klassenerhalt geschafft hat.

Starstürmer Vinícius Júnior (15.) traf für Real, das in der spanischen La Liga aussichtslos hinter dem Meister FC Barcelona zurückliegt. Mbappé, dessen Treffer (74.) aufgrund einer Abseitsposition nicht zählte, stand wieder in der Startelf, nachdem er dem viel kritisierten Trainer Álvaro Arbeloa zuletzt vorgeworfen hatte, ihn als Stürmer Nummer vier zu sehen.

Gegen Absteiger Real Oviedo (2:0) war er am Donnerstag nach einer Verletzungspause erst in der 69. Minute eingewechselt worden. Spanische Medien werteten Mbappés Kritik als eine Art „Kriegserklärung“.

Als Nachfolger für Arbeloa wird der frühere Real-Coach José Mourinho gehandelt. Der Portugiese bestätigte nach dem letzten Saisonspiel mit Benfica Lissabon, dass sein Berater mit den Madrilenen in Kontakt stehe. Seine Zukunft werde sich in der kommenden Woche entscheiden. Madrid wird die zweite Saison in Folge ohne einen großen Titel beenden, Arbeloa sagte, er wäre „glücklich“, wenn Mourinho ihn ersetzen würde.

(SID)

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