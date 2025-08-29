Mourinho nicht mehr Fenerbahce-Trainer

Fenerbahçe hat die Zusammenarbeit mit Star-Trainer Jose Mourinho beendet.

Der Portugiese hatte den Posten als Cheftrainer der Profimannschaft zu Beginn der Saison 2024/25 übernommen.

In einer kurzen Mitteilung dankte der Klub dem 62-Jährigen für seine Arbeit und wünschte ihm für die Zukunft viel Erfolg: „Wir bedanken uns für die Verdienste, die er bislang für unsere Mannschaft geleistet hat, und wünschen ihm alles Gute für seine weitere Karriere.“

Mourinho verpasste Champions League mit Fenerbahçe

Fenerbahçe hatte am Mittwoch nach dem torlosen Hinspiel das Playoff-Rückspiel bei Benfica Lissabon 0:1 (0:1) verloren und spielt wie in der Vorsaison in der Europa League. Mourinho und der türkische Spitzenklub scheiterten damit wie im vergangenen Jahr in der Qualifikation. Damals waren die Türken gegen OSC Lille ausgeschieden.

In 62 Pflichtspielen holte „The Special One“ einen Punkteschnitt von 2,02, einen Titel holte er mit Fenerbahçe nicht.

(SID/Red.)

Bild: Imago