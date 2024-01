Mourinho nicht mehr Trainer der Roma

Die AS Roma hat sich von Trainer Jose Mourinho getrennt. Wie die Römer am Dienstag mitteilten, wurde die Zusammenarbeit mit dem 60-jährigen Portugiesen und dessen Team mit sofortiger Wirkung beendet. Ein Nachfolger soll in Kürze präsentiert werden. Die Roma liegt nach 20 Runden auf Platz neun in der Serie A, zuletzt gab es aus den letzten drei Ligaspielen nur einen Punkt sowie das Aus im Cup-Viertelfinale.

„Wir möchten José im Namen von uns allen bei AS Roma für seine Leidenschaft und seinen Einsatz seit seiner Ankunft im Verein danken,“ hieß es von den Roma-Eigentümern Dan und Ryan Friedkin in einer Mitteilung. Mourinho, der einen Vertrag bis zum Sommer 2024 unterschrieben hatte, war seit 2021 bei der AS Roma tätig und gewann in der Saison 2021/22 die erste Ausgabe der Conference League. 2023 stand die Roma im Endspiel der Europa League, unterlag aber dem FC Sevilla.

Mourinho gilt sowohl als einer der erfolgreichsten als auch umstrittensten Trainer des Weltfußballs. Vor seiner Zeit in Rom coachte er unter anderem Chelsea, Inter Mailand, Real Madrid, Manchester United sowie Tottenham Hotspur.