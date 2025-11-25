Das Montagsspiel der Fußball-Premier-League zwischen Manchester United und Everton (0:1) hat eine Kuriosität geboten.

Der Senegalese Idrissa Gueye sah in der 13. Minute die Rote Karte – nach einer Tätlichkeit gegen einen Mitspieler. Routinier Gueye verlor nach einem Ballverlust seines Teams in der Nähe des eigenen Strafraums die Nerven und legte sich mit Michael Keane an. Die beiden lieferten sich ein Gerangel mit Ohrfeige, das der Referee mit dem Platzverweis beendete.

Watsch’n für den Mitspieler! Gueye fliegt nach Ausraster vom Platz

Danach musste der entnervte Rotsünder, der über 100 Länderspiele bestritten hat, von zwei anderen Teamkollegen recht energisch vom Platz geleitet werden. Weil Everton trotz der langen Unterzahl mit 1:0 gewann, konnte Coach David Moyes die bizarre Szene etwas runterspielen: „Wenn ihr es genau wissen wollt, dann gefällt es mir sehr, wenn meine Spieler sich ein bisschen streiten. Denn das zeigt, dass es ihnen wichtig ist, dass sie besser werden wollen.“

Torhüter Pickford verhindert bei Streit Schlimmeres

Bei einer Aktion im eigenen Strafraum waren die beiden Everton-Profis aneinandergeraten. Keane schubste seinen Teamkollegen nach einem kurzen Wortgefecht weg, woraufhin der senegalesische Routinier den Innenverteidiger ins Gesicht schlug. Schiedsrichter Tony Harrington zeigte sofort Rot. Evertons englischer Nationaltormann Jordan Pickford musste Gueye danach davon abhalten, noch einmal auf Keane loszugehen. Der Rot-Sünder wurde anschließend unter den höhnischen Rufen der Manchester-Fans vom Platz begleitet.

„Er hat sich in der Kabine entschuldigt bei den Spielern, bei Michael und allen, die beteiligt waren. Er hat die Mannschaft für den Auftritt und das Resultat gelobt. Weiter geht’s“, sagte Coach Moyes. Der Spieler selbst schrieb auf Instagram: „Was passiert ist, spiegelt nicht wider, wer ich bin oder für welche Werte ich stehe. Die Emotionen können hochkochen, aber nichts rechtfertigt so ein Verhalten. Ich werde dafür sorgen, dass es nicht noch einmal vorkommt.“

HIGHLIGHTS | Manchester United – FC Everton | 12. Spieltag

Manchester-Coach Ruben Amorim und Experten wie die Ex-Nationalspieler Gary Neville oder Jamie Carragher hielten den Platzverweis übrigens für übertrieben. Laut dem Datendienstleister Opta war dies seit Beginn der detaillierten Aufzeichnungen im Jahr 2000 erst die dritte Rote Karte in der Premier League wegen Handgemengen unter Teamkollegen.

