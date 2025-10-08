Müller als Co-Trainer zur WM? „Bin ein Freund von innovativen Ideen“

Ernst Tanner weiß, wie Erfolg geht! Mit Philadelphia Union, für die der gebürtige Bayer nun schon seit sieben Jahren als Sportdirektor fungiert, mischt er gerade die MLS auf. Philadelphia ist aktuell die beste Mannschaft der Liga. Zuletzt feierte das Team aus Pennsylvania den vorzeitigen Gewinn des „Supporters Shield“ für die punktbeste Mannschaft in der regulären Saison.

Ein Ligaspiel steht nach der Länderspielpause sogar noch auf dem Programm, bevor es am 19. Oktober mit den Playoffs losgeht. Ist in diesem Jahr sogar der Titel möglich? „Man braucht auch immer viel Glück dafür. Wir haben aber eine gute Ausgangsposition, weil wir in jeder – außer der ersten Runde (Best-of-Three) – Heimrecht haben. Das ist schon mal gut. Wir werden es probieren, auch wenn wir gerade mit einem wichtigen Spieler etwas Verletzungspech haben“, sagt Tanner zu Sky Sport.

Tanner war vor seiner Zeit in den USA schon Nachwuchsdirektor bei 1860 München und der TSG Hoffenheim. Zudem fungierte er bei den Kraichgauern als Sportchef und war anschließend sechs Jahre Leiter der Akademie von RB Salzburg. Seinerzeit verpflichtete Tanner beispielsweise Dominik Szoboszlai.

Tanner entdeckte Nagelsmann

Tanner, der als Entdecker von Bundestrainer Julian Nagelsmann gilt, verfolgt natürlich auch die Geschehnisse in Europa. Nach den schwachen Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft im September wurde auch die Kritik an Nagelsmann etwas lauter. Experten monierten etwa, der 38-Jährige stelle zu viel um und probiere zu viel aus.

„Irgendwann musst du eben mal etwas ausprobieren, wobei man als Nationaltrainer normalerweise überhaupt keine Chance hat, etwas auszuprobieren. Das ist der Konflikt, in dem Julian Nagelsmann steht. Wenn man etwas ausprobiert, gehen Dinge auch mal schief“, findet Tanner, der davon überzeugt ist, dass Nagelsmann nach wie vor der richtige für den Job des Bundestrainers ist.

„Da stellt sich auch immer die Frage nach der Alternative.“ Viel mehr mangelt es, so Tanner, an der fehlenden Weltklasse im deutschen Fußball. „Von der Spielerqualität sind wir aktuell nicht Favorit auf den WM-Titel. Als allererstes sollte man mal auf die Weltrangliste schauen, wo wir eigentlich stehen. Da kannst du nicht den Anspruch haben, dass man zum engen Favoritenkreis zählt. Wir sind in Deutschland gerade ein bisschen weg von der Weltspitze.“

Einer, der die Nationalmannschaft aus 131 Länderspielen bestens kennt, ist Thomas Müller. Der Ur-Münchner spielt seit August in Vancouver und lernt Nordamerika immer mehr kennen. Wäre es da nicht sinnvoll, zumindest darüber nachzudenken, Müller möglicherweise als eine Art Co-Trainer bei der anstehenden WM in den USA, Kanada und Mexiko zu installieren? Tanner zu Sky Sport: „Grundsätzlich bin ich ein Freund von innovativen Ideen. Die müssen natürlich auch einen Sinn ergeben.“

