Müller-Berater bei Bayern-Bossen: Vertragsverlängerung in Sicht?

Exklusive Bilder von Sky zeigen, wie Thomas Müllers Berater Ludwig Kögl am Freitagvormittag um 11:53 Uhr in München an der Säbener Straße erschienen ist. In der Geschäftsstelle traf er sich mit den Bossen des FC Bayern, während Müller parallel am Abschlusstraining teilnahm.

Wahrscheinlich das Top-Thema des Treffens: Die vorzeitige Vertragsverlängerung von Müller.

Nach Informationen von Sky war Müllers langjähriger Berater Kögl bereits vor zwei Wochen auf der Geschäftsstelle zum Austausch.

Müller möchte noch mindestens bis 2025 spielen

Müller selbst hatte zuletzt zum Ausdruck gebracht, dass er mindestens noch bis 2025 spielen möchte und Vorstandsboss Oliver Kahn hatte klargestellt, die Vertragsgespräche nun in aller Ruhe aufnehmen zu wollen.

Die Bayern-Bosse rechnen fest damit. Im Raum steht eine Verlängerung bis mindestens 2025.

Bild: Imago