Müller-Mania: Ex-Bayern-Profi in Vancouver euphorisch empfangen

Thomas Müller genoss den euphorischen Empfang in seiner neuen sportlichen Heimat in vollen Zügen.

Der deutsche Weltmeister von 2014 wurde mit einem traditionellen Trommel-Marsch von Vertretern des Musqueam-Stammes um Häuptling Wayne Sparrow am Vancouver International Airport begrüßt, dann erfüllte er nach seinem fast zwölfstündigen Flug geduldig die Autogramm- und Selfie-Wünsche. In einer Sportsbar des Flughafens richtete der 35-Jährige schließlich gegen 17 Uhr Ortszeit erstmals das Wort an die Fans seines neuen Klubs.

„Ich bin glücklich, hier zu sein und ein Whitecap zu sein“, sagte Müller ins Mikrofon: „Wir wollen die Zukunft zusammen gestalten.“ Hunderte Anhänger stimmten sogleich erste Gesänge mit seinem Namen an, Müller klatschte dazu im Takt. Viele Fans waren bereits in seinem Trikot mit der Nummer 13 gekommen. Rund um die Ankunft des neuen Stars verfolgten die euphorisierten Anhänger das Halbfinal-Hinspiel ihres Teams im Canadian Championship gegen Forge FC (2:2) auf großen Bildschirmen.

Müller wurde mit einem dunklen Van vom Flughafen abgeholt, auf der Fahrt in die Stadt konnte er auf unzähligen Plakaten sein eigenes Konterfei entdecken. Auch vor dem BC Place Stadium hingen gleich mehrere überdimensionale Banner des neuen Hoffnungsträgers. Nach einer ersten Nacht in Kanada ist für Donnerstag (18 Uhr live auf Sky Sport News!) bereits die offizielle Vorstellung angesetzt. Am Sonntag soll der ehemalige Nationalspieler gegen Houston Dynamo sein Debüt in der Major League Soccer geben – doch gefeiert wurde er schon vorher.

„Warst ja auch mal Spieler“ – Müller witzelt vor Abflug

„Vancouver, Thomas hat sich gleich zu Hause gefühlt“, schrieben die Whitecaps bei Instagram unter eines der zahlreichen Videos vom Empfang: „Die besten Fans der Liga haben es unvergesslich gemacht.“ Nach 25 Jahren beim FC Bayern wird die Umstellung groß sein. Er hoffe, sagte Müller, er werde sich „relativ zügig“ an die Liga gewöhnen. „Es kann natürlich sein, dass ich ein paar Wochen brauche, mal schauen. Fit bin ich. Den Rest werden wir sehen.“

Ex-Leipziger Forsberg: Vancouver „mit Müller Titelfavorit“

Emil Forsberg, ehemaliger Spieler von Bundesligist RB Leipzig und inzwischen bei den New York Red Bulls unter Vertrag, ist begeistert vom Wechsel des ehemaligen Münchners zu den Vancouver Whitecaps. Für ihn macht Müller die Kanadier zum Meisterschaftskandidaten.

MLS statt Karriereende: Thomas Müller unterschreibt bei Vancouver Whitecaps

„Natürlich sind sie ein Titelfavorit mit Thomas Müller“, sagte Forsberg im Interview mit der Sport Bild: „Sie haben schon eine gute Mannschaft, sind klar auf Playoff-Kurs. Jetzt kommt er noch dazu, das kann richtig gut werden.“ Es sei aber nicht nur für Vancouver, sondern auch „für die ganze Liga eine Super-Geschichte.“

„Thomas ist eine Legende in Deutschland, ich erinnere mich an viele hitzige Duelle mit ihm mit Leipzig. Amerika kann sich auf ihn freuen“, sagte Forsberg, der von 2015 bis 2024 für Leipzig aufgelaufen war und zweimal den DFB-Pokal gewonnen hatte.

(SID).

Beitragsbild: Imago.