Schöpf: Müller-Wechsel in MLS „eine Win-Win-Situation“

Neues Abenteuer für Bayerns Vereinslegende Thomas Müller: Die FCB-Ikone setzt ihre Karriere in der nordamerikanischen MLS beim Vancouver Whitecaps FC fort. Ex-Kanada-Legionär Alessandro Schöpf freut sich über den Transfer-Coup seines ehemaligen Vereins.

„Vorneweg würde ich gerne beiden Seiten gratulieren; Thomas Müller für eine Unterschrift bei einem coolen Verein, in einer super Stadt mit super herzlichen Menschen, in und um den Verein. Für den Verein ist es auch sensationell“, sieht der WAC-Mittelfeldspieler einen erfreulichen Deal für beide Seiten.

Der 32-fache ÖFB-Teamspieler stand zwischen 2022 und 2025 fast drei Jahre lang in Vancouver unter Vertrag. Insgesamt 84 Einsätze absolvierte er in dieser Zeit für die Whitecaps, zudem wurde er zweimal kanadischer Pokalsieger. Davor verbrachte Schöpf unter anderem fünf Jahre beim FC Bayern, aus dessen Jugend er es bis in den Profikader schaffte.

Schöpf: „G anz andere Aufmerksamkeit“ dank Müller

Der Transfer der Bayern-Legende wird demnach auch dem kanadischen Fußball einen Boost verschaffen: „Durch Müller haben sie jetzt auch noch einmal eine ganz andere Aufmerksamkeit gewonnen. Für die Region und die Menschen dort, ist es super, dass so ein bekanntes Fußballgesicht dort ist. Ich glaube, er wird sich dort sehr, sehr wohlfühlen, weil die Menschen dort, sehr, sehr herzlich und lieb sind.“

Schöpf sieht den Transfer insgesamt als klaren Gewinn an: „Von daher ist es sicher eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Es macht auch die MLS noch einmal attraktiver, wenn solche Legenden dann dort sind.“

