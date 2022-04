Müller zur 0:1-Niederlage: „Alles andere als ein Wunschergebnis, aber keine Katastrophe“

via

via Sky Sport Austria

Der FC Bayern muss um den Einzug ins Halbfinale der Champions League bangen. Nach der überraschenden 0:1-Niederlage beim FC Villarreal zeigt sich Thomas Müller im Sky-Interview selbstkritisch.

Thomas Müller zum Spiel: „Am Ende war es ein wildes Spiel, weil wir noch dieses 0:1 drehen wollten. In der ersten Halbzeit hat Villareal sicherlich gut gespielt, waren aber nicht sonderlich gefährlich, machen aber mit der ersten Chance das 1:0. Offensiv waren wir zu zaghaft, waren nicht aggressiv genug. In der zweiten Halbzeit wurde es wilder. Mit dem 0:1 können wir ganz gut leben. Wir wissen um die Situation im Rückspiel und wissen, dass wir nicht dieses Spiel abgeliefert haben, was wir abliefern wollten. Wir müssen uns jetzt für nächsten Dienstag bereit machen, um das Ganze umzubiegen. Es ist alles andere als ein Wunschergebnis, aber keine Katastrophe.“

Thomas Müller zum Rückspiel: „Nächsten Dienstag zählts. Mit der Allianz Arena im Rücken kann man schon was von uns erwarten, aber wir sind jetzt in der Bringschuld.“